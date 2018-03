//La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó la Ley de Narcomenudeo

Este martes

Diputados dio sanción definitiva y por unanimidad a la Ley de Narcomenudeo, que apunta a luchar contra venta de droga a baja escala. La aprobación de la norma “es un punto de partida para combatir este flagelo”

En una extensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó este martes sobre tablas y dio sanción definitiva a la Ley de Narcomenudeo, que implica una adhesión a una ley nacional establece los parámetros para la investigación y juzgamiento de la venta de drogas a baja escala y permite a las fuerzas de seguridad y a la Justicia entrerriana desplegar acciones para combatir a la venta de droga en baja escala, denominada “narcomenudeo”.

“Ha sido un paso importante en el tratamiento de este proyecto de ley. Ha habido una voluntad política del Gobernador, que fue el autor de esta iniciativa; hubo en esta oportunidad una adhesión total a la ley nacional. Se trata de la facultad del Estado provincial a hacerse cargo, a abordar aquellos delitos que la ley nacional determina como `a baja escala`, es decir lo que compromete al último eslabón en la cadena de comercialización de la droga. Nuestros jueces provinciales, nuestros fiscales, la policía provincial, no tenían la competencia para abordar este tipo de delitos; ahora con esta ley, sí tendrán la competencia”, destacó a Elonce TV, tras la sanción definitiva de la ley, el diputado Diego Lara, del Frente Somos Entre Ríos.

Habrá 30 días para que entre en vigencia la ley.

Puso relevancia en que “hubo una amplia discusión, se tomaron en cuenta todas las miradas, tanto desde el Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario, la Policía Federal y los jueces federales. Tendrán que articularse acciones para abordar esta temática, pero sin perder de vista la facultad, la competencia que tiene la Justicia federal para ir atrás del gran narcotráfico”.

El diputado, doctor Alberto Rotman (Frente Cambiemos), expresó a Elonce TV que, si bien acompañó con su voto positivo, planteó “serias dudas sobre la implementación”. En este sentido observó, “no tenemos policía judicial, no hay lugar de rehabilitación. El Estado provincial no tiene un lugar para rehabilitar a los chicos que entran en la droga. No hay lugar en las cárceles; en Concordia por ejemplo, la justicia está dando prisión domiciliaria, porque no hay lugar en cárceles ni en comisarías“. Sin embargo, y pese a las observaciones que realizó, consideró que “había que empezar, es el comienzo de algo que, solucionadas las cuestiones pendientes, tendrá que tener buenos frutos”. Elonce.com.

