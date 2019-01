//La Bomba tucumana cerca de la política: ¿Será candidata?

Se reunió con Juan Manzur, gobernador de Tucumán, y deslizó la posibilidad de lanzarse como candidata en las próximas elecciones. “A nivel nacional si vuelve Cristina estaré apoyándola”, dijo.

Gladys, la Bomba tucumana está cada vez más cerca de la política. La estrella de la movida tropical se reunió con Juan Manzur, gobernador de Tucumán, y deslizó la posibilidad de lanzarse como candidata en las próximas elecciones. Tras el encuentro, el mandatario destacó su vocación de servicio. En el pasado, ya habían convocado desde la gobernación a la intérprete de “La pollera amarilla” para promocionar la música en su provincia.

“Hoy tuve la grata sorpresa de que nuestra ‘Bomba tucumana’ viene y me dice que quiere ayudarnos. Gladys es muy querida y admirada. No tengo más que palabras de agradecimiento para ella que triunfó y quiere sumarse para ayudar”, resaltó Manzur después de recibir a la artista en su despacho. Aunque aún no es oficial, la estrella de la cumbia podría candidatearse como legisladora o concejal.

“Le agradezco al Gobernador por darme la posibilidad de ponerme a su lado y hacer realidad mi sueño de poder ayudar desde otro lugar. A Tucumán le debo mucho y esto va a ser una forma de devolver todo lo que me han dado”, afirmó la cantante en la conferencia de prensa que brindó junto al gobernador tras la reunión.

Al finalizar, Gladys reiteró su cercanía con el kirchnerismo. “A nivel nacional si vuelve Cristina estaré apoyándola como estuve siempre votando al peronismo, porque me gusta su hablar; es una mujer divina. Y en Tucumán mi voto de confianza será para Juan Manzur porque sé que no nos va a defraudar”, concluyó la exparticipante del Bailando.

