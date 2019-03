//Kitbull: el corto de Pixar que crea conciencia sobre el maltrato animal

Mirá como un gatito callejero se hace amigo de un pitbull.

En este video de 8 minutos, que es una obra de la directora Rosana Sullivan, quien ya había participado en Los Increíbles 2 y Monster University, se ve la relación de un gatito callejero y un perro pitbull, y cómo la amistad entre ambos los llevó a cambiar sus vidas.

“Para ser honesta, comenzó con un video de gatos. Me encanta ver videos de gatos cuando me siento estresada. Al principio sólo quería dibujar algo que me hiciera sentir bien y fuera divertido, pero luego evolucionó en algo más personal para mí. Mientras crecía, siempre fui muy sensible y tímida, por lo que me costaba mucho establecer lazos, tener amistades. Así que me siento identificada con este gatito, porque nunca sale de su zona de confort para no estar vulnerable ni tener vínculos con nadie”, relató Sullivan a IndieWire.

Pero la novedad de esta historia radica también en ser parte de SparkShorts, una iniciativa bajo la cual Pixar busca explorar “nuevos narradores de historias, nuevas técnicas de animación y nuevos flujos de trabajo”, aseguraron. Purl fue la primera producción del programa.

Recordemos que Pixar estuvo nominada a dos premios Óscar este año: mejor corto animado, que ganó con Bao; y mejor película animada, donde Los Increíbles 2 perdieron frente a Spider-man: un nuevo universo, de Sony.

Acá se puede ver el corto, y a continuación, un breve video de cómo se realizó (subtítulos en inglés).

