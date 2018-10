//Juntan fondos para un niño que necesita un implante de células para poder ver

Ayuda para Renzo

Debe viajar a China para poder comenzar el tratamiento de inserción de células madre. El pequeño Renzo, de un año y siete meses, nació prematuro y sus retinas no lograron desarrollarse

Renzo Oliva, un niño de un año y siete meses, necesita un trasplante porque nació de cinco meses y medio y sus retinas no lograron desarrollarse.

Su papá, Javier, explicó que “abrimos una cuenta bancaria en Banco Nación para aquellos que tengan ganas de ayudar. Tiene que hacer un tratamiento que vale 50 mil dólares. El 18 de marzo nos esperan en la clínica de China. Estamos recibiendo donaciones, ayuda, vamos a empezar a hacer actividades, eventos”.

El pequeño “fue prematuro extremo, no logró desarrollar las retinas dentro de la panza y estando en neo sufrió la retinopatía del prematuro. Fue operado a láser pero las retinas no soportaron y se desprendieron. No tuvimos el resultado esperado. Seguimos investigando y nos contactamos con un chico de Mendoza que tuvo el mismo problema. Viajó a China, se hizo el tratamiento de inserción de células madre y logró recuperar su visión”.

Cuenta: Banco de la Nación Argentina. Lara Carla Alicia Nahir. Nº 3908375760.

Fuente: Elonce.com

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com