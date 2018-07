//Julián Serrano se refirió al romance de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

“La realidad es que terminamos la relación hace un año. Es muy gracioso que la sociedad quizás no pueda soltar, nosotros ya hicimos nuestras vidas”, expresó el youtuber sobre su pasada relación con Oriana Sabatini.

Uno de los famosos confirmados para debutar en la pista de ShowMatch es el paranaense Julián Serrano, quien se prepara para enfrentar, además, las punzantes consultas del jurado sobre su vida y su pasada relación con Oriana Sabatini.

“Obvio, me lo van a preguntar, me la veo venir. Me van a preguntar por su relación con Dybala también”, se atajó Serrano, en referencia a la reciente confirmación del romance de la actriz con el exitoso delantero de la Selección Argentina y Juventus.

“La realidad es que terminamos la relación hace un año. Es muy gracioso que la sociedad quizás no pueda soltar, nosotros ya hicimos nuestras vidas. Lo digo por Twitter y las redes sociales”, agregó el youtuber al ser consultado sobre la relación de la diosa con el futbolista.