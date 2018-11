//Julián Serrano reveló el cambio hot en su cuerpo desde que baila en TV

Divertido y con humor, el paranaense reveló el cambio hot en su cuerpo desde que está en el certamen televisivo de baile.

Julián Serrano y Sofía Morandi son una de las revelaciones de Bailando 2018. La pareja de youtubers revoluciona la pista del certamen televisivo de baile con sus divertidas previas con el conductor, centradas en el lenguaje millennial. A fuerza de horas y horas de ensayos, el actor logró un físico tallado… y algo más. Divertido y con humor, Julián le reveló a Ciudad el cambio hot en su cuerpo desde que está en el certamen.

“Noté que me creció el culo un poco; puro baile. A mí siempre me costó trabajar las piernas, viste que en el gimnasio ir a hacer piernas es lo peor. Estaba con un personal trainer, pero últimamente no tengo tiempo de nada, la verdad. Me levanto, ensayo, después voy al canal y estoy bailando todo el día. Si me ves más grandote, es por el baile porque encima estoy comiendo pésimo. Así que bueno, bailen que está buenísimo; no sabía que te daba buen lomo”, aseguró en la entrega de los premios Los Más Clickeados.

Además, Serrano también contó cuál fue la reacción de su novia, Malena Narvay, ante el crecimiento de sus glúteos. “Le digo a Male ‘boluda, te das cuenta que tengo el culo más grande, ¡por fin!’. Y tocó un poco y me dijo que sí, que está más duro, ja ja ja. Me estoy bañando, me miro en el espejo y digo ‘¿me creció el culo?’. Obviamente la parte torácica está más chiquita porque si me reviento en el gimnasio después no puedo hacer los movimientos de baile porque después estoy todo contracturado, todo duro”, completó.

