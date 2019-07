//Juegos Panamericanos: el Beach Volley van por la medalla de oro

Ana Gallay y Pereyra

La delegación Argentina quiere seguir haciendo historia este martes en Lima 2019. La nogoyaense y la sanjuanina Pereyra irán por la medalla dorada. Habrá también actividad en bowling, tenis, surf, sóftbol y Handball (por el oro).

Con la posibilidad concreta de sumar medallas en gimnasia artística, vóley playa y esquí acuático, la jornada será apasionante también por los partidos de tenis, béisbol, sóftbol y surf, entre otros deportes.

Hasta el momento la delegación nacional suma 15 medallas: siete de oro, tres de plata y cinco de bronce.

Las argentinas Ana Gallay y Fernanda Pereyra se clasificaron para jugar hoy la final del torneo de beach volley de los Juegos Panamericanos de Lima, al derrotar a las cubanas Maylen Delís y Leila Martínez por 2-0.

La entrerriana Gallay buscará este martes ser bicampeona panamericana, ya que, junto a Georgina Klug, consiguió el oro en Toronto 2015; y en marzo de este año comenzó a competir formando equipo con Pereyra. Será desde las 15.30.





Julián Azaad y Nicolás Capogrosso estuvieron muy cerca ante México en la semifinal de los Juegos Panamericanos, pero cayeron en tres sets con los representantes del país azteca y deberán ir en busca de la medalla de bronce este martes desde las 13.40.



Cronograma del martes



Vóley playa



13:40 Argentina-Canadá masculino (por la medalla de bronce)

15:30 Argentina-Estados Unidos femenina (por la medalla de oro)



Béisbol

17:05 masculino, ronda preliminar Argentina-Colombia

Bowling

Desde las 11:00 individual masculino y femenino (posibilidad de medalla)

Boxeo

15:00 Ramón Quiroga (ARG) vs. Rodrigo Marte de la Rosa (DOM) semifinal Mosca, masculino

Horario a Confirmar: Leonela Sánchez (ARG) vs. Yeni Arias Castañeda (COL) semifinal de peso Gallo femenino

Horario a Confirmar: semifinales peso Ligero Dayana Sánchez (ARG) vs. Esmeralda Falcón Reyes (MEX)

Canotaje velocidad



11:00 final femenino K2 500m (posibilidad de medalla) – Magdalena Garro

12:00 final femenino C1 200m (posibilidad de medalla)

12:15 final masculino K1 200m (posibilidad de medalla)

12:40 final femenino K1 200m (posibilidad de medalla)

Esquí Acuático

18:00 Ulf Ditsh compite por medalla

Gimnasia artística

15:30 salto, Martina Dominici (posibilidad de medalla)

17:00 barras asimétricas, Martina Dominici y Abigail Magustrati (posibilidad de medalla)

Hockey

18:00 Argentina-Canadá, femenino preliminares

Levantamiento de pesas

14:00 87 kilos Carla Santillán (posibilidad de medalla)

Softbol



20:00 Argentina-Perú, ronda preliminar



Squash

11:00 octavos de final masculino

19:00 puestos del 9 al 12 masculino

21:00 cuartos de final masculino

Surf

11:25 Leandro Usuna (ARG) vs. Luca Mesinas (PER), modalidad Open, ronda principal 2.

11:45 Lucia Indurain (ARG) Barona Dominic (ECU). modalidad Open, ronda principal 2.

15:10 Santiago Muñiz (ARG) Israeil Barona (ECU), modalidad Open, repechaje 1.

17:40 Mariano De Cabo (ARG) vs. Giorgio Gómez (COL), modalidad SUP principal 1.

18:45 Lucía Cosoleto (ARG) vs. Isabella Gómez (COL), modalidad SUP principal 1.

Tenis

No antes de las 13:00 Guido Andreozzi (ARG) vs. Baker Newman (BAH), segunda ronda del individual masculino.

No antes de las 19:00 Catalina Pella y Nadia Podoroska (ARG) vs. Melissa Morales y Andrea Weedon (GUA), primera ronda del dobles femenino

No antes de las 21:00 Facundo Bagnis y Guido Andreozzi (ARG) vs. Baker Nwman y Justin Roberts (BAH), segunda ronda del dobles masculino.

No antes de las 21:00 Francisco Cerundolo y Victoria Bosio (ARG) vs. Sergio Galdos y Anastasia Iamachkine (PER), primera ronda de dobles mixtos.

Tiro

11:00 doble fosa individual masculino (posibilidad de medalla)

11:00 50m rifle 3 masculino, clasificatorio

11:00 fosa masculino, clasificatorio

15:00 50m rifle 3 masculino, final (posibilidad de medalla)

16:30 fosa masculino, final (posibilidad de medalla)

Handball

22.30 «La Garra» juega la final por la medalla de oro

