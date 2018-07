//Jubilada contó cómo operan los estafadores que simulan ser empleados de Anses

El jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Anses, Enrique Susevich, alertó sobre una nueva modalidad de estafa a jubilados y pensionados.

“Hay gente que se está aprovechando de las actualizaciones de Reparación Histórica y llama a los jubilados diciéndoles que tienen un importe depositado en el banco”, advirtió el funcionario. “Es una mentira a la que no tienen que hacer caso, porque ningún un empleado de Anses los va a llamar para decirles que le fue depositado determinado importe y que tienen que ir al banco”, insistió.

Tras conocer la advertencia, una jubilada que fue víctima de este intento de estafa, se comunicó con Elonce TV para contar su experiencia y advertir a otros para que no caigan en la trampa.

“Me decían que tenía que ir a cobrar porque eran las mejoras que debía Anses”

“Hace unos 20 días recibí el primer llamado. Querían hablar con mi esposo. Le decían que tenía dinero para cobrar en el Banco de Entre Ríos y yo les dije que no podía ser. Pero insistían con que él cobraba por ese banco y que tenía que ir”, contó Elba al programa Mediodía de Noticias.

“Y así hubo tres veces más, hasta que ayer me llamaron de nuevo para decirme que iba a perder todo el aumento que tenía depositado en el Banco de Entre Ríos porque Anses pagaba lo que le debía y tenía que ir a cobrar”, continuó.

“Les dije que no me molestaran y corté. Así que no me alcanzaron a pedir datos”, reveló.

Se recordará que según lo había advertido Susevich, los estafadores les piden a sus víctimas, “la clave y el CBU para robarles la plata”.

Elba contó que recibió cuatro llamadas provenientes de Rosario, Buenos Aires y Córdoba. “Son mujeres y me dan distintos nombres. Llaman a cualquier hora, hasta a las 22.30 de la noche”, indicó.