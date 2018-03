//Juan Martín Del Potro se consagró campeón en Acapulco y será número 8 del mundo

El tandilense conquistó la final del certamen mexicano al superar por 6-4 y 6-4 al sudafricano Kevin Anderson. El argentino obtuvo su primer título de la temporada y el número 21 de su carrera profesional.

Se sacó la espina. Después de caer en la final de Auckland, el primer torneo del año, Juan Martín del Potro (número 9 del ranking de la ATP) se coronó campeón del ATP de Acapulco al derrotar 6-4 y 6-4 al sudafricano Kevin Anderson (8°).

El primer set en el cemento mexicano fue parejo y peleado. Ninguno se sacaba ventajas hasta que llegó el séptimo game, en el que Delpo quebró el saque de su rival y luego mantuvo la ventaja para llevárselo 6-4.

