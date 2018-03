//Juan Martín del Potro le ganó a Kei Nishikori y pasó a octavos de final

Imparable. Delpo acumula 13 victorias seguidas tras vencer al tenista japonés. El próximo rival será el serbio Filip Krajinovic

Juan Martín del Potro es una locomotora fuera de control que avanza con furia y no se detiene más allá de los obstáculos que le presenta el camino. Luego de conquistar Acapulco e Indian Wells, el tandilense logró su decimotercera victoria consecutiva (6-2 y 6-2 ante el japonés Kei Nishikori, actual 33° y ex 4°) y avanzó a los octavos de final del Miami Open, el segundo Masters 1000 de la temporada. El próximo rival del número 6 del tour será el serbio Filip Krajinovic (27° del mundo), quien derrotó por 6-3 y 6-3 al francés Benoit Paire.

Nishikori le propuso un inicio vertiginoso e intenso a Del Potro, que tuvo un masivo apoyo del público -como es habitual en Key Biscayne, hubo muchos latinos en las tribunas-. Eléctrico y muy atento a cada golpe del tandilense, en apenas cuatro minutos de partido el oriental tuvo la primera oportunidad de quiebre, pero Del Potro respondió con un ace e, inmediatamente, sostuvo su servicio. Durante muchos tramos del juego, ambos tenistas ingresaron en un duelo de reveses cruzados, en el que Nishikori hizo daño, pero solamente lo consiguió al comienzo, ya que el argentino captó que esa estrategia no le servía, dejó de golpear fuerte a dos manos y “durmió” las rápidas respuestas del japonés con tiros bajos con slice.

Lucky 13 ➡ Sweet 16.@delpotrojuan wins 13th match on the trot and reaches the fourth round in Miami 6-2 6-2 over Nishikori.#MiamiOpen pic.twitter.com/6xFuflkvKe

— Tennis TV (@TennisTV) 25 de marzo de 2018