//Joven que escapó de hogar del COPNAF había denunciado a un familiar por abuso

Por ello no puede estar en su casa

Familiares de la joven de 15 años que se había ausentado de una residencia juvenil desde el día 4 de marzo pasado, denunciaron malos tratos por parte de la policía. Además se supo que la menor había denunciado a un pariente por abuso.

Dicen que a su hija la sacaron de la casa de la madre por la fuerza, ayer martes a la madrugada, aproximadamente a las 2:50 hs., y habría actuado personal de la Comisaría del Menor y la Familia.

Por testimonio de la propia madre, se supo que hay un antecedente judicial, un expediente en curso donde la menor denunciaba haber sido abusada por el hermano de su madre.

Ante esta situación y en un escueto comentario, la madre de la menor explicó: “Mili tiene 15 años, a ella la sacaron de mi casa porque supuestamente no podía estar conmigo porque hay un expediente que dice que mi hija declaró que su tío, o sea mi hermano, abusaba de ella, pero de eso no se probó nada, todavía no está esclarecido”, aseguró. La adolescente está nuevamente bajo la tutela de la Residencia Juvenil.

Mónica Alfonso, amiga de la familia, relató que “gracias a Dios la encontraron, pero está golpeada, le cortaron el pelo, la policía hizo atropello al domicilio de la madre, la sacaron de los pelos, esposada de pies y manos como que la piba fuera una delincuente. La policía tenía que buscarla para llevarla al Copnaf, pero no para maltratarla”, advirtió.

“Ella se escapó de la Residencia Juvenil porque supuestamente se la habían dado a una familia que no era nada de la piba, pero la habían dado por una semana, la piba contó que esa familia la acompañaba hasta el colectivo pero ahí aprovecho y se les escapó porque la verdad es que no sabemos que es lo que pasó con esa familia”

