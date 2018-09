//Joven escribió su currículum a mano y conmovió a todos

Una cordobesa decidió compartir en su cuenta de Facebook la anécdota de un joven que entró al comercio donde trabaja para solicitar trabajo. La historia fue compartida por miles de personas que organizaron una cadena solidaria para ayudar al hombre a conseguir su objetivo.

“Hola cómo estás? Te molesto un segundo para hacerte una consulta ,están tomando gente? Porque yo estoy buscando trabajo, me dijo este joven bien educado que esperó su turno para que lo atienda con tranquilidad y estaba bien prolijo .

Buen día ? por el momento no,pero podes dejarme tu CV si queres.

Lo qué pasa es que no tengo ni para imprimir.

No te preocupes,toma asiento en esa mesa que están mis cosas y escribilo,te doy una hoja ?

No ! Yo traje un cuadernito y lapicera,gracias .

Y así quedó de prolijo su CV ?

Le puse carita Feliz para cuando necesitemos gente ?

Que importa que no tenia para imprimir si lo que quiere y lo que necesita es trabajar ?”

Eugenia, la encargada del mostrador, contó que cuando le pidió el currículum el joven le fue totalmente sincero mientras se llevaba una mano al corazón: “Te digo la verdad, no tengo dinero ni siquiera para imprimir un currículum”. Ante la difícil situación, la empleada le pidió a Carlos que dejara sus datos. “Qué importa que no tenía para imprimir, si lo que quiere y necesita es trabajar”, escribió en sus redes sociales.