//Investigador argentino creó dispositivo para detectar somnolencia al conducir

Un investigador de San Juan diseñó un dispositivo que detecta y alerta a quien maneja cuando se encuentra en un estado de somnolencia. El desarrollo, pensado para conductores profesionales, mide y analiza señales cerebrales y oculares.

Los accidentes viales por somnolencia pueden ser fatales y suelen ser muy violentos porque el conductor no tuvo la reacción de frenado previa al choque. Alrededor de un 25% de incidentes de tránsito se deben a que el conductor condujo con sueño. En ese contexto, el ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Gabriel Cañadas, diseñó un detector de sueño capaz de alertar al conductor sobre su estado de somnolencia.

Actualmente, existen dispositivos que filman al conductor y detectan señales visibles del estado de sueño, como el cabeceo, el cierre de los ojos y la forma errante de conducir. Aunque estos signos son un fuerte indicador de que un conductor se puede estar quedando dormido, suelen manifestarse demasiado tarde en términos de prevención de un accidente. Esto se debe a que el estado anterior, de somnolencia ?o la transición de la vigilia a la primera etapa del sueño? hace que se dupliquen los tiempos de reacción al conducir.

Esto llevó a Cañadas, doctorado de la UNSJ, a diseñar un dispositivo que monitorea las señales cerebrales que son indicadores de somnolencia. “Antes había trabajado en un sistema portátil de monitoreo cardíaco y respiratorio para pacientes. Me propusieron esta temática desde el Gabinete de Tecnología Médica (GATEME) de la Facultad de Ingeniería de la universidad y lo tomé como tema de mi tesis. Gracias a esta investigación gané una beca doctoral del CONICET”.

El dispositivo utiliza una vincha con electrodos que miden las señales cerebrales (electroencefalográficas o EEG) y oculares (EOG), y que envía la información a una placa electrónica diseñada por el investigador. En caso de encontrar síntomas de somnolencia envía alertas a través de Bluetooth que pueden ser detectadas por un celular o cualquier otro receptor.

“Está pensado para ser usado por conductores profesionales. Si bien cualquiera podría usarlo, sabemos que es difícil obligar a un conductor a usar una vincha. En cambio, a los conductores profesionales de camiones, colectivos o maquinaria se les podría exigir. Si se detecta la somnolencia a tiempo se podrían evitar una gran cantidad de accidentes”, dijo Cañadas.

Los electrodos, que pueden estar incorporados a una vincha o a un casco, son comunes y de bajo costo. La placa electrónica, que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y pesa 200 gramos, está inserta en una carcasa realizada con una impresora 3D. La placa tuvo que ser fabricada en Estados Unidos porque no encontraron a nivel local una empresas que estuviese en condiciones de fabricarla por su complejidad y cantidad de capas superpuestas. En cambio, el soldado y el montaje de los elementos de la placa se hizo íntegramente en el país. En tanto, los algoritmos que procesan las señales cerebrales y detectan la somnolencia fueron también desarrollados en la UNSJ por investigadores del GATEME.

A principios del año próximo, Cañadas defenderá su tesis doctoral de Ingeniería Electrónica. El proyecto actualmente atraviesa una etapa de calibración del prototipo, para lo que utilizan un simulador de manejo en el que ponen a diferentes voluntarios en condiciones de somnolencia a conducir un vehículo. Cuando esta etapa esté cumplida recién entonces se pasará a las pruebas en conducción real y a analizar la posibilidad de fabricar este desarrollo de manera comercial mediante la asociación con alguna empresa.

Consejos para evitar la somnolencia al conducir

1) Descansá antes de viajar: si vas a emprender un viaje en auto (sea corto o largo), es importante descansar lo suficiente antes de salir. Es necesario dormir al menos siete u ocho horas

2) La hora es fundamental: el sitio Circular Seguro asegura que las peores horas para iniciar un viaje son entre las 3 y las 5 de la madrugada y entre las 2 y las 4 de la tarde. Por eso, si podés, evitá emprender un viaje en esos horarios.

3) Cuidado con lo que comas: no es para nada recomendable hacer una comida demasiado pesada y abundante antes de viajar. Por supuesto que tenés que alimentarte bien, pero evitá comer un asado, por ejemplo, que siempre invita a una buena siesta.

4) No tomar alcohol: debería resultar una obviedad, pero vamos a recordarlo igual: si vas a conducir no tomés alcohol. El alcohol al volante no sólo puede provocar somnolencia, sino también otras alteraciones que pueden llevarte a un desenlace fatal.

5) Tampoco es recomendable fumar: la normativa también lo prohíbe. No se puede fumar y conducir al mismo tiempo. Además, el humo del tabaco puede generarte sueño. Por eso, te recomendamos que ni vos ni tus acompañantes fumen durante el trayecto.

6) Precaución con los medicamentos: si estás tomando algún medicamento, consultá con tu médico si podés conducir sin problemas. Muchas veces, los medicamentos provocan sueño y otras reacciones que pueden alterar la conducción.

7) Ventilá el interior del auto: en un habitáculo poco ventilado se va viciando el aire, por lo que disminuye la cantidad de oxígeno y aumenta la cantidad de dióxido de carbono, lo cual puede provocar que te adormezcas. También es importante mantener una temperatura media, de 20 a 25 grados.

8) Hacer pausas frecuentes: parar a descansar cada dos horas para tomar aire, hidratarse, estirar las piernas y recuperar energías es imprescindible. Los estudios afirman que después de cuatro horas al volante el conductor tarda el doble en reaccionar ante un imprevisto.

9) Buena compañía: conversar con el resto de los pasajeros si viajamos acompañados es una buena opción para evitar la fatiga. Sin embargo, hay que evitar las discusiones, gritos o conversaciones que nos distraigan del objetivo principal, que es la conducción. Si viajás solo, la música también puede ser un buen aliado, aunque también debés evitar ponerla en un volumen demasiado elevado que te impida escuchar los sonidos del exterior.

10) Ante el menor síntoma, detenerse a descansar: si sentís fatiga o cansancio, no te arriesges. Detené el auto en una zona segura y dormí una pequeña siesta. 20 o 30 minutos pueden ser reparadores. También ayuda turnarse con el resto de los pasajeros, para que no sea uno solo el que maneja durante todo el trayecto, sobre todo si el viaje es muy largo.

