//Intentos de estafas telefónicas, intentaron en Nogoyá

Hay que estar alertas

Con el cuento de un familiar secuestrado o accidentado, y el posterior pedido de dinero, más de 10 familias entrerrianas recibieron llamadas telefónicas durante este domingo

Durante el fin de semana, se registraron varios intentos de estafas telefónicas, bajo la modalidad del falso secuestro o accidente de familiares, en al menos tres localidades de la provincia de Entre Ríos.

Según pudo saber Elonce TV, en la ciudad de Victoria siete familias recibieron las llamadas de los estafadores, también hubo casos en Nogoyá y en Crespo. Afortunadamente nadie cayó en el ardid de los malvivientes.

Este domingo, entre las 18.30 y las 21.30, se registraron siete llamadas a distintas familias de las Siete Colinas, “con la particularidad que todas se realizaron a domicilios ubicados en calle Vélez Sarsfield, lo cual da la pauta que están trabajando con alguna guía telefónica o el Google Maps. Todas las llamadas fueron sobre esa arteria y en orden ascendente”, dijo el Sub Jefe de la Departamental de Policía, Omar Regondi.

Sobre el contenido de las llamadas, se supo que todas tuvieron la misma modalidad sobre el hijo secuestrado o que tuvo un accidente. En otro caso “le dijeron que tenían el nieto y que lo iban a matar; se sienten voces que gritan, que lloran y le exigen la entrega de dinero para no matar o lastimar” al familiar.

Afortunadamente, ninguna de las personas que atendió el teléfono cayó en el ardid de los malvivientes. “La gente está más avispada en este tema y la mayoría le cortaba la comunicación”; en otros algunos casos, cuando la persona estaba acompañada hacían al mismo tiempo el llamado al familiar que supuestamente estaba en problemas y en todos los casos era mentira.

Desde la policía remarcaron la importancia de que se haga la correspondiente denuncia para dejar constancia del hecho y tener un antecedente de lo que está pasando respecto a esta modalidad delictiva.

Pasadas las 21.30, desde la Jefatura de Victoria tomaron conocimiento que este tipo de llamados empezaron a ingresar en la localidad de Nogoyá, “como no lograron dar con nadie en Victoria, los delincuentes mutaron”.

Lo acontecido en la localidad de Crespo, fue similar. Con al menos cuatro llamados engañosos, intentaron estafar a vecinos en la noche del domingo.

Los llamados tienen puntos que son coincidentes: se realizaron a teléfonos fijos, con la llamada proveniente de “número privado”; se sucedieron poco antes del anochecer; la conversación inicia con el llanto de una mujer a quien hacen pasar por hija de quien atiende el llamado; buscan hacer creer que se trata de un secuestro; solicitan una fuerte suma de dinero. En tal sentido, desde la Comisaría Crespo solicitaron a los vecinos extremar los recaudos y descreer de toda situación que se plantee con el objetivo de recaudar dinero.

El testimonio de dos vecinas

Ángela es una de las mujeres que recibió un llamado engañoso. En principio creyó la versión, pero el intento fue frustrado por la intervención de otros familiares. Sobre dicha situación, contó a FM Estación Plus: “Fui a atender y era un secuestro virtual. Mi hija lloraba y me decía que consiguiera dólares, porque la tenían secuestrada en una camioneta y que yo tenía que juntar plata para darle. Yo le dije de dónde voy a sacar”.

“Era muy parecida y lloraba tan desesperada que me dejó mal”, contó la mujer, indicando que la conversación continuó con otros partícipes: “Le di a mi nieto el teléfono y mi hija, y los trataron re mal pero eran hombres después”.

La vecina de Barrio Azul afirmó que estaba al tanto de los intentos de estafas telefónicas, aunque no se esperaba esta modalidad: “Yo siempre tenía cuidado de no atender. Nunca. Pero ayer se me dio por atender, me levanté a atender el teléfono”.

Al ver que la ocasión estaba siendo desbaratada, los que llamaron cortaron la comunicación.

La mujer comentó que también “habían llamado a una familia de al lado. Ya estaba la policía, porque se lo habían hecho unos minutos antes que a mí. A ellos le dijeron del hijo, que vive lejos”. Y recomendó: “Si llama el teléfono, no atiendan. Que le digan a la familia que llamen al celular, porque se amargan la vida”.

Otro testimonio de similares características recibió una mujer domiciliada en Avenida Ramírez, en cercanías al Destacamento de Vigilancia del Ejército Argentino. A las 21 del domingo sonó el teléfono y al atender, sintió el llanto de una mujer, que decía ser su hija, estar secuestrada y necesitar dinero. Pero como se encontraba reunida con todos los integrantes de su grupo familiar, cortó la comunicación.

Estar alertas

Desde la Policía, aconsejan a la comunidad no dar crédito ni veracidad a llamados de desconocidos, que bajo distintas versiones buscan recaudar dinero. En cualquier caso, cortar la comunicación y dar aviso a la policía.

Asimismo, resaltaron la importancia de no suministrar datos personales, ni números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito u otros medios de pago, que puedan facilitarles la obtención de efectivo.