//Instancia de trabajo entre efector público y privado de Nogoyá

Reunión a fin de coordinar traslados a pacientes con síntomas de Covid-19

Con la presencia Karina Muñoz, integrante del equipo del Comité de Emergencia COES del Ministerio de Salud, se trabajó en la ciudad de Nogoyá y en forma coordinada entre el director del hospital San Blás, Javier Ascua, el director del Sanatorio Urquiza Carlos Navarro y el coordinador de Salud Municipal, Claudio Daverio, sobre varios puntos estratégicos.

La reunión fue afianzar el trabajo entre todas las instituciones, a fin de coordinar los traslados por parte de la Municipalidad tanto al efector público como privado, el ingreso de pacientes son síntomas relacionados al Covid – 19 al sistema de salud pública y la posible recepción de pacientes sin obra social, por parte del sanatorio Urquiza de Nogoyá.

Karina Muñoz, quien es referente de salud a nivel ministerial, manifestó que llegaron hasta la ciudad de Nogoyá, para seguir trabajando en una nueva instancia, donde desde el Ministerio de Salud se viene acompañando a las distintas localidades, en todo lo que es la organización sanitaria dentro del marco de la pandemia que está atravesando la provincia, el país y el mundo.

En cuanto al objetivo de esta reunión, manifestó que la idea es trabajar en terreno todo el tema de la organización de la derivación de pacientes con sospecha de Covid 19; y de aquellos pacientes que posean otras patologías y que por la urgencia necesiten ser atendidos en un efector, ya sea público o privado.

Positivo

Dentro de esta organización se decidió que el efector público – San Blás – se va a encargar de todos los pacientes que tienen patologías respiratorias; pacientes con sospecha de Covid y con Covid; y en el sector privado se va a atender a todos aquellos pacientes con una emergencia que requiera una atención médica inmediata, tengan o no obra social, en donde el Estado va a hacerse cargo de los pacientes sin cobertura social que necesiten una rápida resolución de su problema de salud.

“Esta organización como la de hoy, ya se está llevando a cabo en toda la provincia y gracias a que no están habiendo casos de Covid positivos, nos está dando tiempo para seguir trabajando en esta organización en conjunto, para hacerlo lo más ordenado posible”, afirmó.

Al evaluar el trabajo local, manifestó. “Nogoyá está muy bien, lo que uno puede ver desde el Ministerio de Salud, es que está organizado, hay mucha comunicación, lo que permite esta interacción entre municipio, efector privado y el sector público, que no es menor. Lo que resalté en la reunión es la comunicación; hemos estado en permanente contacto. Algo que no debemos olvidar, es que no importa si somos efector público o efector privado: la salud es una sola hoy para Entre Ríos”.