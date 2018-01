//Instagram también te notificará si hacen grabaciones de pantalla a tus historias

Instagram no solo está probando la función que te avisará cuando se hagan capturas de pantallas, sino que tiene en pruebas internas las notificaciones para cuando alguien hace una grabación de pantalla de tus contenidos.

Así lo ha confirmado de nuevo WABetaInfo después de que la semana pasada reveló que la red social de fotografías por excelencia está probando un sistema para avisarte cuando alguien haga una captura de pantalla de lo que compartes. Instagram continúa desarrollando dicha función, pero ha añadido mejoras como también avisarte si alguien graba lo que publicaste.

De acuerdo con WABetaInfo, aplicarán las mismas reglas. No se enviará la notificación la primera vez que alguien realice una grabación de pantalla, sino la segunda. Antes, Instagram enviará un aviso a la persona en cuestión para evitar que repita ese comportamiento en el futuro. Si hace caso omiso y lo vuelve a hacer, entonces aparecerá un ícono al lado de su nombre para indicarte que ha tomado una grabación de pantalla como se muestra en la historia de ejemplo a continuación:

La función aún no está habilitada y no se sabe cuándo va a llegar, así que todavía se pueden hacer capturas y grabaciones de pantalla de forma anónima. Tampoco está muy claro si solo funcionará con las historias o también con las publicaciones en la línea de tiempo. Lo que sí se sabe es que no se tiene que actualizar la app (a menos que tengas una versión de Instagram muy antigua), ya que la función se habilitará remotamente. Cuando la función esté habilitada, Instagram te notificará que está disponible la primera vez que te avise que alguien ha hecho una grabación de pantalla de tu contenido.

Por ahora, lo que está disponible es una de las grandes novedades que la aplicación propiedad de Facebook acaba de implementar: los GIF’s en las Instagram Stories. Ya puedes insertarlos en una historia nueva, el ícono que dice “GIF” está dentro de los stickers y, al pincharlo, se abre un buscador con la amplia biblioteca de Giphy que puedes añadir a tus contenidos.

