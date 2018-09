//Imputan a docente de Santa Elena por abuso sexual y exhibicionismo

La aberrante frase que le habría dicho la preceptora a la adolescente que acusó al profesor por obscenidades. Las presuntas víctimas tienen 15 y 16 años. Una mamá contó que la rectora de la escuela le pidió que levantara la denuncia y le gritó a su hija: “No me pises más la escuela”

Avanza la causa contra un profesor de una escuela secundaria de Santa Elena, quien en los próximos días será imputado por “abuso sexual simple agravado por su condición de docente en concurso con exhibición obscena” contra dos presuntas víctimas, compañeras de curso, informó el fiscal que investiga el caso, Facundo Barbosa.

Tras la denuncia conjunta de las estudiantes y sus padres a principios de agosto, “se le recibió la declaración en la modalidad de Cámara Gesell a una de las adolescentes y se le va a recibir a la otra, que no se hará en Cámara Gesell porque ya tiene los 16 años cumplidos”, precisó el funcionario judicial de la Fiscalía de La Paz en diálogo con La Sexta.

También señaló que “se harán algunas pericias sobre las menores” y que si bien todavía no se le tomó declaración de imputado al denunciado, marco en el cual el hombre tendrá derecho de hablar o abstenerse, “ya se delineó el hecho y la imputación está hecha como hecho fáctico: son abusos sexuales simples agravados por la condición de docente del autor, en concurso con exhibiciones obscenas”, dijo Barbosa.

Mientras se desarrolla la etapa investigativa, sobre el docente pesa una restricción que lo aleja del aula por 60 días.

LA MADRE DENUNCIA QUE LA ESCUELA PROTEGE AL PROFESOR Y EXCLUYE A SU HIJA

La mamá de una de las presuntas víctimas dialogó con La Sexta y manifestó que el jueves 6 de septiembre “la rectora le dijo a mi hija: ‘No me pises más la escuela’“.

“Me dijo que la nena no vaya más con la excusa de que tiene muchas faltas, que llegó a las 28, pero es por causa de lo que denunciamos. Tuvimos una discusión, yo le pregunté bien pero como es una señora con la que no podés hablar porque te dice barbaridades, la terminé insultando, y también le dije: ‘Te están manoseando las chicas y vos no hacés nada’, ahí fue cuando le dijo a mi hija: ‘No me pisés más la escuela’; entonces yo ahí me fui a denunciar la situación al ANAF -Área de Niñez, Adolescencia y Familia- y ella me denunció en el juez de paz. Avisaron a la Departamental de Escuelas y la supervisora me dijo que mi hija tenía el derecho de volver a la escuela a estudiar, que tiene hasta las 20 faltas y después le deben dar 8 más, y que la rectora no tiene por qué echarla porque la escuela no es de ella“, señaló la mujer.

Y ahondó: “Ellos quieren que ella se retire de la escuela, no toman esto en serio, dicen que las chicas mienten y otras compañeras les contaron que los directivos, se ríen, dicen que son mentirosas y que tienen que ir al psicólogo“. “Yo hoy la mandé a mi hija por el tema de las faltas, la rectora ya no estaba y algunos directivos ya no van porque están tomando licencia por este caso. Pero el miércoles la voy a cambiar de escuela para no seguir con más problemas ni que la sigan maltratando, porque la rectora hasta le ha gritado, la ha sacado de horario de clase y le dice ‘que diga la verdad’. A mí me da bronca porque yo ahora tengo que sacar a mi hija de la escuela a la que va desde primer grado. Y mi nena ya no quiere volver; le da vergüenza porque esta señora le gritó adelante de los compañeros“, lamentó la mamá.

LA DENUNCIA DE MARZO Y LA SUPUESTA ABERRANTE FRASE

La mujer dijo que en la escuela ya estaban al tanto de que en las horas del profesor acusado sucedían situaciones inapropiadas porque ella misma lo denunció hace meses, sin obtener respuesta. “Esto viene de hace rato porque yo ya lo había denunciado al profesor en marzo porque estaba con sus partes paradas dando clases. Hubo chicas que se levantaron y fueron a contarle a la rectora. Pero lo que tienen los profesores de acá es que las sacan del horario de clases y las hablan, las hablan tanto y le hacen tanto la psicológica, que todo queda en la nada. La rectora me dijo que lo iba a arreglar con el profesor, que cualquier cosa me avisaban, pero hicieron un acta y nunca me avisaron nada, no pasó nada”, dijo.

“Después hubo otros casos y también los dejaron así nomas. En el último, mi nena vino llorando a decirme lo que pasó con el profesor y que nadie le había creído, así que fui a reclamar y lo tomaron como si ella había mentido. ‘¿Estás segura que ella está diciendo la verdad?’, me decían. Y cómo no le voy a creer si es mi hija”, manifestó.

Ese día, a principios de agosto, cuando la adolescente salió del aula para buscar a la rectora y no la pudo encontrar, según indicó su mamá, “mi hija le contó lo que había sucedido a una preceptora que le dijo a ella y a la otra nena: ‘Vos estás pendiente de la chotera del profesor’ (sic), y ella le respondió: ‘No, yo no estoy pendiente, todos nos damos cuenta’. Entonces vino a casa llorando y me dijo: ‘Nadie nos cree nada y va a pasar algo peor‘, por eso fui, y la vicerrectora me dijo que no tenían tiempo para atenderme, que me fije bien porque puede ser mentira, que mi hija estaba muy obsesionada con esas cosas. Entonces, como ellos no me hicieron caso, yo fui y lo comuniqué directamente al ANAF y denuncié. Porque ellos lo primero que hacen es decirte ‘llevala a un psicólogo a tu hija’, pero no le pueden decir esas palabras, maltratarla, gritarle ni tratarla así; ella va a estudiar no a que le hablen vulgarmente”, se quejó.

CARA A CARA CON EL PROFESOR

Finalmente, la mujer también contó qué le dijo el docente acusado en una reunión ante los directivos de la escuela cuando ella fue a pedir explicaciones acerca de las presuntas exhibiciones obscenas de su miembro erecto. “‘Puede ser que haya pasado porque a veces me pasa‘, así me dijo. Y le contesté: ‘Cómo te va a pasar, vos no tendrías que dejar que pase eso’. ‘Si pasó, te pido disculpas’, respondió, y se levantó y se fue. ‘Yo tengo que seguir en clase’, me dijo. Y ahí quedaron los directivos discutiendo, ‘que no, que no puede ser, que él no es así’, y diciéndome a mí y a la otra mamá que eran mentiras, gritándole a mi nena y a la otra chica, que lloraban, que dijeran la verdad“, afirmó.

En esa oportunidad, “la rectora me dijo que yo no tendía que haber denunciado, y yo incluso en la Policía lo dije”, reveló la madre. “Me decía que retirara la denuncia porque la institución iba a quedar mal, y a mí no me interesa, que esto llegue a donde tiene que llegar. Yo le dije: ‘Vos estás dejando mal a mi hija’, porque ella habló de que mi hija 16 años andaba con el profesor y que estaba haciendo esto por despecho‘”, lamentó la mujer.

Y concluyó: “Un profesor así no puede seguir dando clases porque esto puede llegar a mayores“.

