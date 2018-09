//Importante avance entre Nación y provincias para acordar el presupuesto 2019

Sería en la reunión del martes

Tras la reunión con ministros provinciales, Frigerio admitió que podrían postergar algunas reducciones de impuestos. El ministro dijo que ante la dura situación económica y social “hay que llevar tranquilidad y calma a la población”.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se mostró hoy confiado en conseguir un amplio apoyo de los gobernadores al proyecto del Presupuesto 2019 y estimó que en la reunión que mantendrán el próximo martes se “estaría cerrando” el borrador “para enviarlo el viernes” al Congreso.

El funcionario nacional mantuvo este jueves una nueva reunión con ministros de Economía de las provincias y señaló que, en el marco de la negociación del ajuste para el año que viene, “quedaron algunas dudas respecto a algunos números”.

Frigerio, aseguró que “la gran mayoría de los dirigentes es consciente de que hay que equilibrar las cuentas públicas nacionales y cumplir con los compromisos” y destacó que “avanzaron” las conversaciones con las provincias para “un acuerdo en cuanto al esfuerzo fiscal que hay que hacer para alcanzar esa meta en 2019”.

“Las vamos a evacuar de manera bilateral hablando con ellos en los próximos días. El martes tenemos la reunión con los gobernadores y ya estaríamos cerrando el Presupuesto para enviarlo el viernes de la semana que viene”, remarcó el integrante del Gabinete.

Postergar impuestos

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el referente oficialista detalló que este viernes plantearán a las provincias “un esquema de adenda al Consenso Fiscal, donde también podría plantearse el tema presupuestario y eso va a ser analizado por los gobernadores”.

“Estuvimos trabajando en medidas por el lado de los ingresos para compensar una parte del esfuerzo, postergando en el tiempo, por un año, algunas de las reducciones de impuestos que nos habíamos planteado”, explicó.

Transferencia gradual

Respecto al ajuste dialogado con las provincias, Frigerio indicó que “se ha planteado una transferencia gradual de algunas responsabilidades”.

“Hay algunos gastos del Presupuesto que corresponden a los gobiernos locales como temas vinculados con el transporte urbano interjurisdiccional, como también la tarifa social en la electricidad”, precisó.

Y añadió: “Aunque por supuesto queda la discusión parlamentaria, hemos avanzado en ponernos de acuerdo con respecto al esfuerzo fiscal para alcanzar el equilibrio en 2019”.

Abiertos al diálogo

El ministro del Interior, Obras Públicas y Transporte también se refirió al reclamo de los mandatarios provinciales y dirigentes del PJ para que hay mayor vínculo con la Casa Rosada.

“Siempre estamos abiertos al diálogo. Hubo más conversaciones y mesas de trabajo con dirigentes de la oposición en estos dos años y medio que en las últimas décadas. Estamos deseosos de escuchar propuestas e ideas no sólo para estabilizar la situación macroeconómica, sino para volver a crecer. Estamos totalmente de acuerdo en que el diálogo siempre es una buena medida”, manifestó.

Asimismo, Frigerio subrayó que el encuentro que llevará a cabo el próximo martes el presidente Mauricio Macri con los gobernadores en la Casa Rosada “es más que una foto”.

“Tenemos que mostrar que somos todos conscientes de las dificultades por las que atraviesa el país y la necesidad de dar una señal clara de que la Argentina está atacando el peor error, un Estado que gasta más de lo que recauda. En general, los gobernadores lo entienden así”, concluyó.

Situación difícil

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que ante la dura situación económica y social “hay que llevar tranquilidad y calma” a la población, al tiempo que afirmó que el Gobierno “no cuenta con información” de que espacios políticos estén incentivando intentos de saqueos.

“En este momento de una Argentina difícil, con mucha incertidumbre, con mucha gente con miedo por lo temas económicos, pero también sociales y de seguridad, hay que llevar tranquilidad y calma. Hay un Gobierno que está trabajando para generar las mejores condiciones posibles dentro de la situación difícil que estamos atravesando”, sostuvo el funcionario nacional.

Palos en la rueda

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el integrante del Gabinete fue preguntado sobre si creía que había espacios políticos que buscaban generar conflicto, tal como había denunciado su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y respondió.

“Esperemos que no. No tenemos esa información. Hay sectores de la dirigencia opositora que no han hecho otra cosa que poner palos en la rueda desde que asumimos, sobre todo aquellos que han gobernado la Argentina hasta hace dos años y medio. Pero no hay información precisa de que eso derive en incidentes”, apuntó.

Derecho de circulación

Asimismo, al ser consultado sobre cómo actuará el Gobierno ante las protestas de movimientos sociales, el dirigente oficialista remarcó que será “como se ha hecho hasta ahora: respetando la propuesta, pero también el derecho mínimo a la circulación”.

De esta manera, Frigerio se refirió a los reclamos de movimientos sociales por la dura situación que enfrentan los sectores más desprotegidos de la sociedad y respecto a los saqueos que se registraron en distintos puntos del país.

