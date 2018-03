//Histórico: FIFA confirmó la utilización del VAR en el Mundial de Rusia 2018

La International Football Association Board (IFAB), el máximo ente que regula la normativa del fútbol profesional, aprobó de forma unánime la utilización de los Árbitros Asistentes de Video (VAR) en la Copa Mundial de la FIFA 2018.

El Mundial de Rusia 2018 será el primero de la historia del fútbol que cuente con videoarbitraje, después de que la International Football Association Board (IFAB) aprobara hoy el uso de esa tecnología.

La FIFA, principal impulsora del VAR, dará la luz verde definitiva en dos semanas en Bogotá en una reunión del Council.

En el Mundial se va a usar para potenciales expulsiones, penales, confusiones de identidad y offsides.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, tuiteó que está en contra del VAR. Dice que no se puede experimentar con este sistema en un torneo tan importante como lo es un Mundial.

Además, en el Mundial se va a permitir un cuarto cambio en partidos de suplementario y uso electrónico de comunicación entre integrantes de un cuerpo técnico (Ejemplo: uno en banco de suplentes y otro en platea).

⚽ HISTORIC DECISION: The IFAB`s General Assembly has just approved Video Assistant Referees to be used on a permanent basis. The VAR system has been trialled over the past two years in almost 1,000 football matches.

Read more about the news of the day! https://t.co/emKL8IMSiR pic.twitter.com/PZGni2qQkT

— The IFAB (@TheIFAB) 3 de marzo de 2018