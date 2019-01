//“Hago aceite medicinal para mi hijo,no quiero ser ilegal “, dijo una actriz

Autocultivo de cannabis

Valentina Bassi publicó una foto junto a una planta de marihuana y escribió: “Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo. No quiero ser ilegal, me molesta mucho hacer todo a escondidas”.

Dueña de un perfil muy bajo, Valentina Bassi siempre ha sido noticia por su extensa y fructífera carrera.

Pero esta semana la talentosa actriz decidió realizar un posteo muy personal y fuerte a través de Instagram, en el que cuenta que cultiva cannabis para producir aceite medicinal para su hijo, Lisandro (11), fruto de su relación con el director Ulises Rosell.

Bassi publicó una foto junto a una planta de marihuana y escribió: “Con esta planta hago aceite medicinal para mi hijo. No quiero ser ilegal, me molesta mucho hacer todo a escondidas. Tengo muchas preguntas, no soy médica, necesito y espero con ansiedad estudios científicos que me ayuden a encontrar la dosis y la cepa indicada. Mientras tanto? no puedo esperar. #sialautocultivo #cannabisterapeutica #autocultivoya #cannabiscommunity #cannabisculture #legalize #cannabismedicinal #eldolornopuedeesperar #nomaspresosporplantar #nosomosnarcos”.

Hace un año, en febrero de 2018, Valentina participó junto a otros artistas como Julieta Díaz, Norma Aleandro y Dolores Fonzi en una campaña a favor del autocultivo. En ese momento, la actriz no contó su experiencia, que ahora decide hacer pública para exponer una realidad que afecta a muchas personas. (Ciudad.comIFuente: Ciudad.com

