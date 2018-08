//Habló la policía que amamantó a un bebé: “Necesitaba que lo apapache un ratito”

Protagonista de un gran gesto

Celeste Ayala, la mujer que le dio la teta a un nene que no paraba de llorar en un hospital de niños contó la tremenda situación en la que estaban los hermanitos del niño.

Celeste Ayala, la protagonista de la foto viral de la semana, contó en primera persona la historia de la imagen que cautivó en las redes sociales. La policía reveló detalles del día en que amamantó a una bebé internada en el Hospital de Niños de La Plata.

“Ellos ingresaban al hospital con las asistentes sociales de Berisso, donde yo vivo. Se los habían sacado a los padres por tenerlos en estado de abandono. Los nenes estaban muy mal: desnutridos, tenían sarna”, comenzó su relato Celeste. La nena de seis meses es la menor de los seis hermanos.

Los chicos, recordó, no llegaron solos al centro médico. “Cuando bajaron de la combi, estaban los padres, que los habían seguido corriendo. Había que sacar a los niños de la combi y entrarlos al hospital, pero los padres no querían. La madre, por más que sea lo que sea, es la madre. La unión que tienen, (ella) es la única con la que se cubren”, dijo sobre la escena en el ingreso del edificio.

Ayala, que este viernes fue ascendida a Sargento en la Policía Bonaerense, contó que los padres son desocupados y tienen problemas de adicción. “Hoy (este sábado) estuve con una de las chicas de Asistencia Social y me dijeron que van a tratar de ayudar a sus padres para que vuelvan a estar todos juntos. Ya el de 9 años, el mayor, entiende todo y sufre un montón”, comentó al respecto.

Entonces, contó cómo fue el momento inmediatamente anterior a la foto: “Cuando volvimos de una recorrida, escuchamos que lloraba el bebé. ‘Me parece que tiene hambre esa criatura’, le digo a la chica de Asistencia Social. Le estaba dando como una masita, la bebé se ponía un dedo en la boca. Le digo que si quería le daba la teta, porque tengo una nena de un año y cuatro meses. Y me dijo que sí”.

Llegó el instante retratado en la publicación de Facebook, compartida más de 100 mil veces.

“Lo acerqué a mi teta y después no me quería largar. Dejó de llorar. Después cuando me dijeron que tenía desnutrición, pensé ‘hace cuánto no comía’. Y también me acariciaba, necesitaba que lo ‘apapaches’ un ratito”, expresó Ayala.

Y ventiló una confusión. “Al principio pensé que era varón, porque estaba vestido de varón. Mi compañero me llamó ayer (viernes) y me dijo que era nena”, dijo en La Noche de Mirtha.

Por ahora, los hermanos están divididos: tres de ellos se encuentran en un Hogar y los otros tres (el mayor, el menor y el del medio) siguen internados. Después, intentarán que continúen todos juntos en compañía de sus padres.

Mientras tanto, se siguen viendo: “Están superbien en el hospital. Llegan muchas donaciones, los juguetes los alegran. Los visitamos todos los días, los abrazamos, los saludamos”.

