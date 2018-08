//Habló la agenciera que vendió el Quini 6 ganador: “Es una alegría muy grande”

SOCIEDAD Un entrerriano ganó 10 millones de pesos en el Quini 6

Se llevó a cabo este miércoles el sorteo N° 2593 del Quini 6 y un apostador entrerriano ganó 10 millones de pesos en la modalidad Revancha. Acertó los seis números, que fueron 44-10-21-16-41-07.

María Laura Schneider atiende la agencia ubicada en calle Mitre y 3 de Febrero, habló tras conocer que en su agencia, había vendido la boleta ganadora del Quini 6. Además, contó cómo se enteró de la noticia.

“No lo estaba mirando al sorteo, estaba en un cumpleaños, y una clienta amiga me llamó y me preguntó: “¿estás sentada?” y le dije: “¿Qué pasa, agarró las cuatro cifras?”; a lo que me contestó: “no Laura, la Revancha del Quini 6 salió en tu agencia”, afirmó en declaraciones a Lt39.

Por otra parte, la agenciera contó en declaraciones radiales que “es una alegría muy grande, no lo podía creer. Además, hace tres años que estoy en este rubro y no estoy súper canchera en el tema”, afirmó Laura y agregó que la “agencia era de mi padre y ahora, la atiendo yo”, dijo.

“Es una felicidad muy grande y el celular empezó a explotar con llamadas y mensajes, pero también estoy contenta con la persona que sea” que haya ganado, resaltó la agenciera que vendió la boleta ganadora del Quini 6 en la ciudad de Victoria.

Asimismo, sostuvo que no sabe quién es el ganador y que “todavía no ha aparecido, pero me gustaría saber para felicitarlo personalmente y compartir la alegría que tengo por haber salido un premio en esta agencia”, afirmó.

Finalmente, María Laura dijo que “es el primer premio tan grande que salió en la agencia, después de tantos años”, finalizó.