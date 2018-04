//Habló el argentino que fue atacado por un tiburón y sobrevivió para contarlo

Ocurrió en Australia

El surfer relató a la TV australiana la lucha que tuvo en el mar con el tiburón. “Sentí que me mordía y me arrastraba un poco. Se soltó y comencé a usar mi tabla como una especie de escudo”, relató Gabriel Travaglini.

El surfer argentino Alejandro Travaglini finalmente contó en primera persona su lucha cuerpo a cuerpo con un tiburón blanco en Australia. Tal como había adelantado a Clarín su padre, el ex puma “Chiquito” Travaglini, esperó 48 horas para dar esa nota. Eligió la televisión australiana, que le dedicó un especial al hombre que “narrará su terrible experiencia”.

“Lo único en lo que podía pensar era en deshacerme de la maldita cosa (por el tiburón) y volver a la orilla”, dijo Alejandro desde su cama en el Royal Perth Hospital. Se refería a lo que hizo para liberarse de “la bestia”. El hombre de 37 años, que hace 11 vive en Australia, le pegó una trompada al tiburón para desorientarlo por unos segundos.

Tras esa entrevista con Perth Now, los médicos le avisaron que este martes entraría a una segunda cirugía para limpiar y volver a coser las heridas profundas de un feroz ataque que consistió en tres mordidas: en pie, el muslo y la pantorrilla izquierda.

Alejandro contó a cámara el “intenso dolor” que sufrió cuando el tiburón lo mordió en el muslo. La adrenalina -dijo- activó la supervivencia.

“Es…. un poco borroso, pero sentí que me mordía y me arrastraba un poco. Se soltó y comencé a usar mi tabla como una especie de escudo para evitar que vuelva a morderme –relató–. Pero cambió (de dirección) y me mordió en la otra pierna”.

Alejandro hasta admitió haberle gritado al tiburón para que no lo matara, mientras lo golpeaba y empujaba con su tabla en plena lucha. Un amigo de él, que estaba surfeando a unos cuatro metros, había visto al animal unos segundos antes del ataque. Ese amigo fue quien lo ayudó a salir del agua, junto con una ola que describió como un “regalo del cielo”.

“Recuerdo haber visto al tiburón frente a mí, dio la vuelta y casi abrió la boca”, siguió. Ahí fue cuando decidió meterle la tabla en la boca y cortar la correa que la ataba a él.

Con su amigo agarrando su mano, el argentino surfeó con su cuerpo 50 metros hasta la orilla.

“Cuando me sacaban del agua, miré hacia abajo y tuve una idea de lo que estaba sucediendo y… decidí que no iba a volver a mirar hacia abajo”, detalló.

Lo peor fueron tres grandes heridas en la parte superior de su muslo izquierdo, en su pantorrilla izquierda y en el interior de su rodilla derecha.

“Chiquito” Travaglini confirmó a Clarín que a las 9 de la mañana de Argentina su hijo estaba en el quirófano y que, según los médicos, “no va a tener ningún tipo de secuela que afecte su movilidad”.

Alejandro, que también habló con el canal 9 australiano, cree que las acciones rápidas de sus compañeros surfistas, como colocarle un torniquete en ambas piernas, le salvaron la vida.

“Creo que tuve suerte de que tal vez sólo era un tiburón de 3 o 4 metros. Creo que si hubiera sido realmente grande me hubiera arrastrado con él”, cerró.

