//Guillermina viajará a China y Pipi está muy cerca de alcanzar la cifra

Ambas familias realizaron consultas con los profesionales extranjeros, los que determinaron que ambos pacientes eran aptos para realizar el tratamiento. Pero para viajar debían reunir la suma de 50.000 dólares.

De esta manera iniciaron las campañas solidarias para Guillermina, ya que fue la primera en saber del turno asignado y afortunadamente el día miércoles la familia de Guille confirmó que reunió todo el dinero y viajará a China para comenzar el estudio.

“Con toda la alegría del mundo, queremos contarle a todos, que con lo que se recaudo en los eventos del fin de semana y teniendo en cuenta la venta de los números de rifa que faltan vender y algunas urnas que han faltado retirar; estamos en condiciones de decir que con eso se llega a los 50.000 dólares. Estamos muy felices y solo tenemos agradecimiento para todos y cada uno de ustedes, desde sus lugares, desde cada ciudad que se sumó, desde cada acto, idea y aporte, nada hubiera sido posible sin ustedes” comunicaron a través del Facebook “Juntos Por Guillermina”

Priscila Kapp, mamá de Guillermina quien no logra disimular su emoción: “aún no podemos creer todo lo que está pasando, es como un sueño, desde que supimos que Guillermina tenía un turno asignado para el tratamiento y que era apta, hasta el día de hoy que sabemos que reunimos todo el dinero, realmente es algo increíble y no tenemos palabras de agradecimiento a todas las personas que han logrado esto”.

El agradecimiento es reiterativo en cada pregunta o consulta que se le realiza a Priscila: “gracias a toda la gente de Nogoyá y alrededores que se pusieron la camiseta de Guille, ella viaja gracias a la gente” afirmó la mamá y contó que el turno está asignado para el día 15 de abril, “salimos desde el aeropuerto de Ezeiza el 13 por la noche. Ya tenemos toda la documentación pertinente como es la visa, el pasaporte y demás”.

Al ser consultada sobre la marcha del tratamiento, la mama de Guille explicó que el tratamiento que asumirá la niña de Nogoyá es prácticamente igual al que está teniendo Renzo, el paranense que ya se encuentra en China.

Es decir que se le implantarán células madres y desde ese momento comenzará un proceso de adaptación del cuerpo para que regenere la retina y la fortalezca e ir gradualmente devolviendo la visión al paciente. “Con los médicos tendremos una charla el 16 de abril luego del turno” señaló Priscila.

Intriga de muchos es saber que está pensando Guillermina con esta situación y su madre contó que “está muy contenta, sabe que vamos a hacer el tratamiento para que recupere la visión, sabe todo lo que respecta al procedimiento médico pero está mucho más ansiosa por viajar en avión, no para de hablar y de pensar en eso”.

Por último Priscila agregó que lo último que está en circulación respecto de la campaña solidaria para Guillermina son unos números de rifa que sortean el día 06 de abril, “así que si alguien aún quiere colaborar, sepa que esa rifa es la que está en circulación”

La campaña de Pipi ensuciada por malos entendidos

Ricardo Vázquez donó 10.000 dólares a la familia de Pipi Cavagna, así como lo hizo con la familia de Guillermina. “Yo les entregué a cada uno la cifra en dólares, incluso con un detalle numerado de los billetes, les obsequié una bandera de Nogoyá”.

En el caso de Pipi, Vázquez contó que en febrero la madre de Pipi Cavagna le manifestó que tenía 19.000 dólares. “Comencé a ver los eventos que continuaron a beneficio de Pipi, hay rifas y montones de campañas que se van haciendo para llegar a la cifra, fueron al corso de Moreno (Buenos Aires) y desde ahí trajeron solamente 10.000 pesos. Entonces, con toda esa agenda de eventos, con toda esa recaudación, le pregunté hace pocas horas a la mama de Pipi Cavagna cuánta plata tenía y cuanto le faltaba y me dice que sigue teniendo 19.000 dólares”. Y confirmó Vázquez en FM Libertad que los 10.000 dólares no figuraban hasta este viernes en las cuentas bancarias. “Según mis cálculos, Pipi debería tener en su cuenta 228.642 pesos argentinos”, mencionó Vazquez sin brindar detalles de cómo accedió a la información bancaria para saber que los 10.000 dólares no estaban depositados.

Carina Fosatti, madre de Pipi Cavagna contrarrestó las palabras vertidas por Vázquez: “No sé de dónde han sacado esa información, tengo las cuentas claras, los movimientos bancarios están a disposición no tenemos nada que esconder, cada evento tiene su detalle de ganancias.

Este hombre dijo que no estaba depositado el dinero que él había donado, lo que causa mucha sorpresa porque la información de una cuenta bancaria es totalmente privada”, señaló.

“Hay mucha gente detrás de esta campaña, deben saber que todo va bien, no entendemos la intención de este hombre que donó 10.000 dólares, que ahora sale a decir que la plata donada no está. Hay dos cuentas a disposición de la gente, una en pesos y otra en dólares, está todo como corresponde, incluso la documental para realizar el viaje, ya está la visa y el pasaporte. Al día de hoy hay depositados 19.600 dólares en la cuenta dólares y para viajar hay que depositar 23.000 a la clínica y el resto del monto, es decir 27.000 dólares, son los que se utilizan una vez que inicie el tratamiento.

