//Granitos, celulitis y panza: El video de Flor Vigna al natural

“Esta parte también es mía”

La actriz mostró algunas características de su cuerpo que suele ocultar cuando realiza una producción fotográfica o una grabación. “El hecho de perseguir una cantidad de likes puede hacer que muestres tu lado menos personal”, expresó.

La decisión de ocultar ciertas características del cuerpo de la mujer mediante la utilización del Photoshop comenzó a ser cuestionada hace algún tiempo debido a que impone un estereotipo de belleza inalcanzable que tiene consecuencias muy nocivas para la sociedad.

Con el objetivo de mostrarse real, Flor Vigna publicó un video en Instagram en el que pone de manifiesto algunas características de su cuerpo que suele ocultar, por ejemplo: sus granitos, su celulitis y su panza.

“A veces las redes pueden ser bastante irreales y el hecho de perseguir una cantidad de likes puede hacer que muestres tu lado menos personal. Eso no quiere decir que voy a dejar de subir fotos o videos sintiéndome bonita sino que esta parte también es mía”, escribió la novia de Nico Ochiatto junto al simpático video.

A modo de reflexión, Flor cierra la filmación con el siguiente comentario: “Esos ejemplos no son tan likeables como mis fotos tirando facha o el video que subo, que claramente subo el mejor, no el que me equivoqué. Todos tenemos nuestra parte likeable y una parte no likeable y esto está buenísimo”.

