//Gallay y Pereyra ganaron su segundo partido y festejaron con el abrigo de su gente

LIMA (Enviada especial) – Ana Gallay y Fernanda Pereyra vencieron este jueves a Nicaragua 2-0 (21-12 y 21-11) y obtuvieron su segundo triunfo consecutivo en el beach volley de los Juegos Panamericanos de Lima.

En las tribunas de la cancha 2 de Costa Verde se sintió el fuerte apoyo para las argentinas y una eufórica fanática se llevó toda la atención, porque no dejó de gritar ni un solo punto de la Albiceleste como si fuera el último: Silvina Ronchi, la mamá de Ana. A su lado, Juan Luis “Bocha” Garay, con la frente pintada y una bandera nacional en mano, miró atento y en silencio.

“Grito mucho, no puedo parar. Me poseo, esto me apasiona”, confesó Silvina, quien no pudo presenciar el oro de su hija en Toronto 2015 y no quiere perderse ni un partido de su actuación en Lima 2019.

“Siempre lo vivimos como si estuviéramos jugando y nos encanta verla triunfar porque sabemos que ha llegado hasta acá con mucho esfuerzo”, afirmó el papá de Ana, que admite no ser tan eufórico como su esposa, pero que no deja de emocionarse con los logros de su hija.

Silvina rememoró la trayectoria de “Anita”, como le dice, y recordó cuando tuvo que dejar su pueblo para mudarse a Mar del Plata para entrenar: “Se tuvo que hacer de abajo y es increíble lo que ha logrado”.

Al explicar el principal motivo de su presencia y entusiasmo en cada partido de Ana en estos Juegos, la madre de la jugadora confesó: “Ella dice que son sus últimos Panamericanos, aunque yo no le creo”.

“Dice que en cuatro años va a estar grande, pero yo la veo perfecta. Es muy exigente con ella misma y no la imagino haciendo otra cosa más que brillar en la cancha”, agregó la madre de la última campeona continental.

“Bocha” la interrumpió y no dudó al dar su pronóstico: “Quédense tranquilos que hay Ana para rato”. fuente: ESPN

