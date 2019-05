//Gacetilla de Jefatura Departamental Nogoyá

Policía de Nogoyá

La Policía de Entre Ríos a través de la Jefatura Departamental Nogoyá informa a la ciudadanía en general las novedades de más importancia, que se puedan dar a conocer en forma pública sin comprometer la identidad de las personas y/o transgredir disposiciones legales vigentes, acaecidas en el ámbito jurisdiccional durante los últimos días, las cuales se detallan a continuación:

 IDENTIFICACION DE PERSONAS.- 20/05/19.-En horas del mediodía Comisaría Zona Sur recepcionó denuncia de una mujer cuyo hijo menor de edad (10) le habría relatado que al regresar a su casa por calle Lopez Jordán se detuvo una camioneta con cuatro ocupantes preguntándole por el “Monasterio”, en ese momento el conductor abrió la puerta y trató de tomarlo del brazo, por lo cual salió corriendo muy asustado. Personal policial localizó la camioneta, siendo una EcoSport color gris, con cuatro ocupantes de similares características a las brindadas por el niño. En sede de dicha Comisaría, tres de ellos manifestaron ser sacerdotes y el restante de una fuerza de seguridad que los acompañaba e intentaban llegar al Convento de las Carmelitas. Atento a protocolos de rigor fueron correctamente identificados en esta Jefatura por ser foráneos, quedando libres de acción tras corroborarse con autoridades eclesiásticas la veracidad de sus dichos, tratándose de un mal entendido.-

 INCENDIO DE UNA VIVIENDA.- 22/05/19- A las 23:45 hs. Comisaría Hernández, concurrió a una vivienda ubicada en calle Córdoba y Cepeda de esa localidad, con motivo de un incendio. Los daños de la vivienda fueron significativos, dos habitaciones siniestradas en su totalidad. Los propietarios, dos hermanos de 42 y 27 años de edad, empleados rurales, no se encontraban al momento ocurrir el episodio. Dicho domicilio no posee luz eléctrica, por lo cual se iluminan con velas, estimándose que una de ellas había quedado prendida provocando el foco ígneo, no resultando personas lesionadas ni casas linderas afectadas.–

 DESOBEDIENCIA JUDICIAL.- 23/05/19: A las 20:00 Hs. Comisaria Zona Sur concurrió a B° Parque, ante el llamado de una mujer que era molestada por su expareja. Al Arribo del móvil policial el masculino intentaba esconderse del otro lado de la calle, notando en él cierto grado de alcoholización. Se pudo establecer la existencia de una medida de restricción del sujeto respecto de la mujer ordenada por la Justicia local, encontrándose en evidente violación de la medida en vigencia, por lo cual fue trasladado a esta Jefatura Departamental iniciándose una causa por el supuesto delito de Desobediencia Judicial contra este masculino de 32 años de edad, quedando alojado a disposición del Juzgado interviniente.-

 AGRESION EN EL AULA.- 23/05/19.- 19:30 hs., se recepcionó denuncia a una docente de 60 años de edad, por lesiones leves en su persona. El hecho habría ocurrido en horas de la tarde, en el aula de un establecimiento educativo de nuestra ciudad, donde dos alumnos de entre 15 y 16 años tuvieron una disputa en la cual debió intervenir la docente resultando agredida por uno de ellos. Dicho menor fue retirado del aula por un preceptor del colegio y la docente fue llevada al Hospital San Blas para ser examinada. Tomó intervención Comisaría del Menor y Violencia Familiar, notificando a la progenitora de lo sucedido quien debió concurrir al establecimiento educativo para hacerle entrega del menor. Se comunicó el hecho al Fiscal en turno, al COPNAF y al Juzgado de Familia.-

 OPERATIVOS “CONTROL DE MOTOS”.- Por aplicación del Decreto M.G.J. Nº2675 de fecha 27/08/14, en el transcurso de la semana se procedió a la retención de trece (13) motovehículos por no reunir las condiciones exigidas para poder circular acorde a reglamentación vigente.-

 CONTRAVENTORES: En el transcurso de esta semana se registró el ingreso a esta Jefatura Departamental de cuatro (04) personas en calidad de contraventores, por supuesta infracción a disposiciones contempladas en la Ley Org. Pcial. Nº3.815 y sus modificatorias.-

 OPERATIVOS DE PREVENCION EN VÍA PÚBLICA, EN COLEGIOS Y COMERCIOS: Se continúa con los distintos operativos en zona de escuelas, plazas y de la terminal de ómnibus; como así también en zona céntrica, a fin de prevenir delitos y contravenciones en el ámbito de esta ciudad, con la participación de personal de la Guardia Especial, Comisarías de ciudad y de campaña, personal del Comando Radioeléctrico y de las distintas áreas que componen esta Jefatura Departamental.

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 25 de Mayo de 2.019.-

