//Gacetilla de Jefatura Departamental Nogoyá

Policía de Nogoyá

La Policía de Entre Ríos a través de la Jefatura Departamental Nogoyá informa a la ciudadanía en general las novedades de más importancia, que se puedan dar a conocer en forma pública sin comprometer la identidad de las personas y/o transgredir disposiciones legales vigentes, acaecidas en el ámbito jurisdiccional durante los últimos días, las cuales se detallan a continuación:

ACCIDENTE- LESIONES LEVES : lunes 13-05-19 a las 19:40 horas en calle San Martin y Urquiza de esta ciudad, se registró un accidente de tránsito, donde una motocicleta había sido colisionada por una camioneta. La moto era tripulada por una mujer de 47 años de edad y su hija de 17 quien fue trasladada al Hospital San Blás. Por lo que se pudo averiguar la moto marca Motomel 110cc transitaba por calle San Martín y detrás de esta lo hacía una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 60 años de edad, cuando al llegar a la intersección con calle Urquiza, la conductora de la moto dio paso a un vehículo que cruzaba dicha arteria, siendo colisionada en ese momento por la camioneta. Luego de ser examinada la menor por el Galeno de policía en tuno, determino que presentaba Lesiones de Carácter Leve.-

En ese sentido se exhorta a la comunidad a no dejarse engañar con estas maniobras delictivas, ya que ningún organismo estatal ni privado legal utiliza este tipo de operaciones para abonar dinero, pagar premios, sorteos o retroactivos. No se deben suministrar vía telefónica datos filiatorios, información bancaria, números de tarjetas de crédito o datos de familiares. Instruya a los niños a no brindar información privada ante llamados telefónicos. Si recibe llamados telefónicos de personas que dicen ser familiares y no reconoce la voz, corte la comunicación e intente ubicar a ese allegado corroborando de esta manera la veracidad o falsedad de la comunicación. En caso de recibir mensajes SMS o de whatsapp de personas que no tengan agendadas no suministrar ningún dato ya que muchas veces es el primer paso para luego utilizar esa información en su contra. Si desea realizar cambio de billetes de moneda nacional a extranjera, realizarlo mediante cuenta bancaria. Las entidades bancarias y oficiales no solicitan información mediante mensajes de texto o whatsapp y nunca se presentarán en su domicilio para hacer cambio de moneda extranjera o billetes en circulación por otro tipo de dinero. Ante el ofrecimiento de beneficios, las entidades crediticias y bancarias los invitarán a acercarse a la sucursal. Antes de realizar cualquier operación financiera, consulte a su banco. No divulgar a personas desconocidas claves, contraseñas, nombres de usuarios. Ante la duda, consultar con un familiar o allegado.

ACCIDENTE EN RUTA PROVINCIAL Nº35 (ARANGUREN) –UNA PERSONA FALLECIDA- día viernes 14.00 horas personal de Comisaria Aranguren informa sobre un Accidente de tránsito ocurrido en Ruta Provincial Nº 35 acceso a Aranguren proveniente de Ramírez, donde por causas que se tratan de establecer colisionan un automóvil marca VW Gol el que era conducido por un masculino de 37 años de edad, y una Moto Guerrero GC 150 cc, en la que circulaba un masculino de 24 años de edad, domiciliado en Aranguren. A raíz de la colisión el conductor del ciclomotor sufrió lesiones de carácter graves y fue trasladado a la clínica Parque de la ciudad de Crespo. Lugar donde fallece a las 17:00 Horas producto de las lesiones sufridas, lo que fue constatado por el médico de Policía Dr. Rodríguez Francisco.-

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN COLEGIOS Y COMERCIOS: Se continúa con los distintos operativos en zona de escuelas, plazas y de la terminal de ómnibus; como así también en zona céntrica, a fin de prevenir delitos y contravenciones en el ámbito de esta ciudad, con la participación de personal de la Guardia Especial, Comisarías de ciudad y de campaña, personal del Comando Radioeléctrico y de las distintas áreas que componen esta Jefatura Departamental.-

JEFATURA DEPARTAMENTAL NOGOYÁ: 19 de Mayo de 2.019.-

