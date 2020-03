//«Fútbol televisado»

Tras el pedido de Alberto Fernández, TNT contestó que su «voluntad es ayudar»

El mandatario dejó al fútbol al margen de las restricciones por el coronavirus y pidió que la Superliga se vea por TV abierta. AFA confirmó la continuidad. Turner Argentina ante el pedido del Gobierno le responidió.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández anunció una nueva serie de medidas para enfrentar la pandemia por el coronavirus, que en Argentina acumula 56 afectados y dos muertos. Sin embargo, el fútbol quedó al margen de la restricción porque desde este fin de semana se disputa sin público en todas sus categorías.

«El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol», sugirió.

«Nuestra voluntad es ayudar». Así respondió una de las empresas poseedoras de los derechos de televisación del fútbol argentino ante el pedido del presidente Alberto Fernández.

«TNT Sports, titular del 50% de esos derechos, quiere expresar la intención de colaborar durante la emergencia provocada por el COVID-19», expresó Turner Argentina mediante un comunicado que dio a conocer en sus redes sociales. Y agregó que durante este lunes se «analizará, en forma conjunta con los distribuidores de TNT Sports de todo el país, la forma adecuada de posibilitar que momentáneamente más gente acceda a sus contenidos».

La semana pasada hubo un intento para que la primera fecha de la Copa de la Superliga fuera transmitida por la TV Pública. Interlocutores del gobierno nacional tomaron contacto con las empresas que poseen los derechos, que además de Turner Argentina (TNT Sports) se encuentra Fox Sports Premium (hoy en manos de Disney) y se sondeó la posibilidad de liberar los partidos, dado que los hinchas no podían concurrir a los estadios. Pues bien, luego de que el presidente hiciera público su deseo, Turner dio rápida respuesta y se aguarda por lo que conteste Disney.

Al mismo tiempo, minutos después de los anuncios de Alberto Ferández, la AFA emitió un comunicado en su sitio oficial, en el que informó la suspensión de «todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo». Sin embargo, oficializó que «el resto de las categorías continuarán disputándose, sin público, tal lo informado días atrás y en sintonía con las medidas dispuestas por los organismos de salud nacional y según lo expuesto hoy por el Poder Ejecutivo Nacional». Fuente: El Once

