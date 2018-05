//¿Funcionará? Un tucumano inventó un objeto que podría cambiar la factura de gas

Un ingeniero tucumano inventó un objeto que podría convertirse en revolucionario para cambiar la factura de gas de las personas. ¡Enterate cómo funciona!

El creador de este novedoso invento es un ingeniero tucumano, docente de la UTN, quien lo diseñó con el fin de optimizar el consumo del gas, sin necesidad de cambiar los artefactos. Sólo será necesario tener encima el celular para lograr manejar todos los dispositivos y controlar cómo funcionan.

Edgardo Karschti es el nombre de este hombre que confió en su gran ingenio y apostó a ayudar a la gente mediante el “Optimizador Inteligente y Universal de Gas”. Se trata de un dispositivo económico que podría ser efectivo para que ahorrar en las facturas de gas, debido a la eliminación del piloto permanente y el uso eficiente del recurso.

El tucumano afirmó que aún faltan realizar ciertos retoques, como testear, mejorar el producto y prepararlo para la producción a escala.“No me preocupa que lo copien; al contrario, ojalá se produzcan muchos de estos dispositivos y lleguen a toda la gente, y todos se puedan ver beneficiados. Queremos un mundo mejor”, manifestó el tucumano de 39 años.

“Cuando conocí el proyecto nacional que proponía que la población fuera poniendo en sus casas calefones y termotanques sin piloto automático, lo que supuestamente le ahorraría al Estado U$S1.200 millones al año, pensé: debe haber otra forma de controlar el piloto permanente sin tener que cambiar los artefactos que ya tenemos en casa para calentar el agua”, explicó el profesional.

Con respecto al planeamiento de su invento, el ingeniero reconoció que sus amigos lo trataban de loco.“Igual, me lancé a investigar sobre sensores de gas, que era fundamental para el proyecto.El gas tiene muchas normas de seguridad… no puede haber ni una pequeña pérdida o filtración. Lo intenté más de 100 veces. Y otras mil veces pensé en abandonar todo”, reveló .

El dispositivo contiene dos módulos, cada uno mide menos de 15 centímetros, y se acopla a cualquier artefacto de gas, como calefon, termotanque, calefactor y cocina. “Por un lado, está el módulo de acople, que se encarga de alimentar y regular el gas que ingresa al artefacto. El otro es el módulo de sistema de control, que es el cerebro del dispositivo. Este es el encargado de monitorear y comandar en su totalidad al artefacto conectado. Cuenta con una pantalla LCD para brindar información; y conectividad Bluetooth y wi-fi para enviar información en tiempo real del proceso o para recibir instrucciones desde el celular, tablet o PC. Desde estos dispositivos se puede encender el calefón, apagarlo, regular la temperatura, etcétera”, declaró el profesional.

“El Módulo de Sistema de Control está programado para conectarse en cualquier artefacto y detectarlo automáticamente. El control externo se realiza mediante una aplicación de celular o computadora desde cualquier lugar con acceso a internet”, sostuvo el tucumano.

Según explicó el hombre de 39 años, establecer una temperatura específica de salida del agua nos ahorra tener que estar abriendo el agua fría. “Con eso evitás un derroche de energía y de agua, además de cuidar tu bolsillo”, señaló el ingeniero.

Este humilde inventor afirma que no le interesa ganar dinero con su invento para reducir la factura del gas y admite que crear es su pasión.“Y me faltan un montón. A mí me gustaría difundir lo que siempre les digo a mis alumnos: que es bueno tener ideas, aunque estas no te dejen dormir, aunque la gente te diga que no sirven… Si vos creés, vas a poder. Hoy internet te enseña de todo. Falta incentivar a los chicos, exprimir su creatividad. Y así seguro tendremos un mundo mejor”, sentenció Edgardo Karschti.

