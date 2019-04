//Fuerte salto para el dólar

Mercado cambiario

En el Banco Nación se ofreció a $44,90 para la venta al público, con un aumento de $1,50 ó 3,5 por ciento. En el promedio de bancos del microcentro porteño, el billete verde finalizó a $44,92 para la venta.

Fue un miércoles de sangría para el mercado financiero argentino, con un riesgo país que volvió a avanzar con fuerza, bonos en estrepitosa caída y seguros contra default en niveles que alertan sobre el miedo a que la Argentina no cumpla con sus vencimientos.

El dólar no se quedó atrás, y en un mal día para los mercados emergentes en general, la divisa subió más de $ 1,50, mientras que la tasa de política monetaria avanzó hasta quedar por encima del 68%. La tasa promedio del día fue 68.366% y el monto total adjudicado de $ 172.399 millones, con una expansión de $ 25.736 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 43,95 en el MULC, $ 1,55 arriba. Un comportamiento similar mostró el billete en el mercado minorista al sumar $ 1,50 hasta los $ 44,90 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio del billete en los $ 44,91, un avance de $ 1,39.

El total operado en el segmento de contado fue alto aunque algo por debajo de los niveles del martes al alcanzar los u$s 889,470 millones, con operaciones en los mercados de futuros MAE por un total de u$s 30 millones. El dólar blue se colocó en los $ 44,50.

Para Claudio García de Oubiña Cambios «la de hoy es una rueda díficil de resumir, ya que a lo que no nos creen a nosotros se sumó el tema de Brasil y Lula con una reducción en la pena, lo que a los mercados no le cayó bien».

«No nos cierran los números por ningún lado, volvieron a tocar la tasa pero no pasa nada. Estamos en una trampa con todos nosotros adentro y lo peor es que cada vez se pone peor», advirtió.

Fernando Camusso de Rafaela Capital explicó que con el riesgo país por encima de los 900 puntos lo que queda claro es que «si bien Argentina ya estaba virtualmente fuera del financiamiento internacional, hoy eso se acentúa»

«Imposibilitado de llevar a cabo reformas estructurales el riesgo país no hace otra cosa que capturar eso. La incertidumbre electoral conspira y el indicador muestra la vulnerabilidad y fragilidad económica y financiera. Tomar deuda es imposible», destacó.

Y remarcó: «Somos un país de muy alto riesgo a dos años vista».

«Hubo en parte un efecto contagio, el real superó la barrera de 3,96 y se acomodó en 3,9771, el euro abajo, en fin. Afuera el dólar se afirmó y acá se potenció el movimiento», explicó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

Mauro Mazza de Bull Market Brokers, destacó que la Argentina «está con 150bps más de riesgo país que cuando el dólar estaba en estos precios a principio de abril».

Precisó que la liquidación por parte del agro «tuvo un bache y hoy fue la mitad que el martes», mientras que para el jueves se calcula el doble, unos u$s 127 millones.

El Banco Central volvió a realizar dos subastas de u$s 30 millones. En la primera El precio promedio adjudicado se ubicó en $ 43,5316, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 43,5310, mientras que en la segunda, el valor fue de $ 43.8659 y $ 43.851 respectivamente.

