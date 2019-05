//Fueron trece balazos contra el diputado en el Congreso

Descartaron el supuesto robo

Estudiaron sus movimientos, los esperaron y abrieron fuego. Confirman que fueron trece balazos contra un diputado y su asesor, a metros del Congreso. Investigadores descartan un robo y averiguan si se trata de una venganza.

Estudiaron sus movimientos, los esperaron y abrieron fuego: 13 tiros sin mediar palabra. El diputado por La Rioja, Héctor Olivares, recibió tres disparos: uno en la zona del tórax. Su acompañante, Miguel Yadón, no pudo resistir las heridas que le causaron los cinco balazos y murió camino al hospital. En la escena del crimen quedaron más casquillos de 9 milímetros.

Héctor Olivares y Miguel Yadón fueron atacados sin mediar palabra. El legislador fue operado y el otro hombre murió.

El juez porteño Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrade investigan lo sucedido. Ya les ordenaron a la Policía de la Ciudad que revisen las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los minutos fatales.

Los agresores esperaron a sus víctimas desde un auto estacionado en la avenida Rivadavia 1671, frente a la Plaza del Congreso, donde el diputado solía correr por la mañana antes de comenzar su jornada laboral.

Los atacantes huyeron del lugar minutos antes de las 7 de la mañana. El diputado y el funcionario llegaron a contarles a los policías que recibieron los disparos desde un auto que de inmediato escapó. El vocero parlamentario de Olivares, Ulises Lencina, precisó que su jefe recibió tres disparos y Yadón, cinco.

Los investigadores ya descartaron la hipótesis del robo: desde el inicio analizan la posibilidad de un ataque premeditado. El juez y la fiscal también solicitaron la intervención de dos unidades de la Policía Federal (PFA): Homicidios y Científica.

Los médicos del Hospital Ramos Mejía operaron al diputado Olivares -presidente del radicalismo riojano-, pero no pudieron hacer nada por el funcionario Yadón, que falleció en la ambulancia del SAME. Fuente El Once

