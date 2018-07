//Freddy imitó a Macri respondiendo preguntas en Instagram y estallaron las redes

El humorista Freddy Villarreal, realizó una desopilante imitación del presidente, Mauricio Macri, luego de que el mandatario usara Instagram para interactuar con sus seguidores.

Si bien Freddy Villarreal imitó en otras oportunidades al presidente Mauricio Macri, esta vez no dejó pasar la oportunidad para hacer una parodia del video en vivo que realizó el mandatario a través de Instagram y donde respondió preguntas de sus seguidores.

Dado que en la última semana Mauricio Macri contestó una variada cantidad de preguntas de sus seguidores, el humorista, Freddy Villarreal imitó la situación y compartió el video en sus redes sociales. La publicación tuvo una amplia repercusión debido a las preguntas falsas pero cargadas de humor.

El video de Freddy Villarreal imitando al presidente, inicia con una consulta de “José de Villa Tesei” quien supuestamente pregunta: “¿Cuándo llega la lluvia de inversiones?”. Por tal motivo, el humorista responde en el papel de Macri: “Bueno, lluvias, lluvias tenemos todas las semanas, pero la verdad es que es un problema del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros no tenemos nada que ver José con las lluvias, no nos tenemos que echar las culpas a los argentinos, ni poner palos en la rueda. Si tenés un palo, metételo en un plazo fijo mi viejo, así que no culpes a la lluvia, no culpes a la playa, ¿será que no me amas?”.

Luego, el Macri de Freddy Villarreal menciona la consulta de “Nancy de Villa Duplá”: “’¿A dónde llevaste a Antonia en las vacaciones?’. Bueno, tengo entendido que la llevó la muca… la llevé yo a ver Mon Patrol (Paw Patrol), que son esos muñequitos tan alegres, esos perritos que uno es capitán, otro bombero, el otro es policía, el otro gendarme. Lindo momento que hemos pasado con la familia”.

Otras de las preguntas que respondió de modo desopilante sobre el tipo de celular que posee. A lo que el humorista respondió: “ahora estoy con un startac, el que se abre con la tapita, porque estamos en una política de achicar los gastos, pero seguramente en el 2019, cuando todo mejore, podré comprarme este iPhone 9… un iPhone 9, un iPhone 9 o 10, los que salgan. Vamos a estar mejor Joaquín”.

Dado que en el video original del presidente Mauricio Macri, un usuario le preguntó su opinión respecto a que le digan “gato”, Freddy Villareal también respondió esa consulta y sostuvo: “Bueno, me lo tomo con mucho humor, me parece una ocurrencia muy divertida, ojalá pudiera yo conocerlos a ellos y decirles ‘qué te pasa cabeza de termo’. En el Fondo Monetario… en el Fondo Monetario Internacional de mi ser, me rompe el quinto huevo de las pelotas, pero bueno, qué querés con estos cabezas de termo… también hay que respetarlos”, dijo el humorista.

Fuente: Infobae.

