//Florentina Sigura oriunda de Paraná: “Sueño con un Mundial y los Juegos Olímpicos”

La nadadora de 10 años representa al Paraná Rowing Club, es campeona entrerriana y última campeona nacional en diferentes modalidades. Además obtuvo medallas de plata y bronce en el Torneo Argentino de Natación.

Florentina Sigura es paranaense, tiene 10 años y desde los 7 practica natación. En los últimos días de enero tuvo la posibilidad de competir en el Torneo Argentino de Natación que se llevó a cabo en Río Negro.

Allí, Flori, compitió en cinco modalidades y en todas obtuvo medallas. Sin embargo éste no fue su debut a nivel nacional ya que había competido hace un tiempo atrás en otro torneo donde también obtuvo una medalla. “Esta es la segunda vez que participo de un torneo nacional, antes había ganado una medalla de oro en 50 metros pecho, pero esa vez la idea era quedar entre las 10 mejores y terminé primera. En este caso, la idea era ganar cuatro pruebas y una que no teníamos pensado. En algunas de las cinco pruebas no gané pero obtuve medalla de bronce o de plata. La primera carrera fueron los 50 metros pecho que suponíamos que iba a ganar por los tiempos que tenia, lo mismo que con los 100 pecho. En los 100 combinados sabía que me iba a costar porque no me gusta nadar mariposa, así que ahí entre en bronce. En los 400 libres obtuve la plata, me gusta nadar muchas piletas y estilo Croll así que estaba confiada. Y, en los 200 combinados, iba muy pareja con otra nena hasta que en un momento le saque ventaja y también gané”, contó a UNO la nadadora.

Asimismo, su entrenador, Joaquín Méndez Orzuza, habló sobre el gran torneo que hizo la joven promesa de la natación entrerriana. “La verdad es que no sé que me genera todo esto porque todavía no caigo, le fue bastante bien pero uno no termina nunca de caer porque cuando termina algo ya estás buscando el próximo objetivo. Si bien ella es chica y sus objetivos no son ganar un torneo si no corregirla, ahora todos me felicitan y yo siento que no hice nada. Pero, las sensaciones del torneo en sí, son increíbles porque la provincia está muy bien, la mayoría de los nadadores de Entre Ríos estaban entre los ocho mejores que no es algo fácil, eso significa mucho trabajo, compromiso y responsabilidad de los otros entrenadores, los padres y los chicos. Me pone realmente muy contento, hoy le tocó a Flori y seguramente después le va a tocar a otro pero mientras siga así el nivel que tenemos acá, todo va a ser más fácil”.

“Flori es un personaje aparte, tiene unas cualidades increíbles, aprende muy rápido y tiene compañeros que la apoyan mucho. Desde que arrancó que no para, a ella le encanta este deporte, todo el tiempo quiere superarse. Cuando la ves no parece ni de 10, 11 o 12, parece una chica más grande. Es una crack, es una crack con un muy buen equipo atrás que la acompaña”, opinó categórico el DT.

En cuanto al entrenamiento que lleva adelante la representante del Paraná Rowing Club, Méndez contó que lo hace en grupo lo cual colabora con el nivel de Florentina porque “sus compañeros la contagian”. “El objetivo es grupal, lo importante es siempre tratar de trabajar en equipo y no de manera personalizada porque todavía tiene 10 años, si trabajo personalmente con ella, en dos o tres años deja de nadar porque se cansa. La idea es ir empujando al equipo, la realidad es que ella que esta andando muy bien, contagia a sus compañeros y ellos la contagian a ella porque también están bien. Es todo muy cíclico, y ahí está lo lindo de este deporte, se compite individualmente pero se entrena de manera grupal. Ella comparte equipo con varios chicos más; en el caso del Rowing hay más mujeres que hombres que vienen a entrenar en la edad de Florentina o más grandes, es una novedad porque siempre estuvo nivelado este deporte en ese sentido. Yo hoy tengo siete chicas y cuatro varones entrenando”, contó.

Florentina, además de haber conseguido las cinco medallas en el último torneo, anteriormente ya era campeona entrerriana en 200 metros combinados y 400 libres por lo que es considerada como uno de los grandes valores de la provincia en su disciplina.

Flori se tomó un tiempo dentro de su horario de entrenamiento en el club para contarle más profundamente su historia a UNO. “Hace dos años y medio que entreno con Joaquín y hace tres que hago natación. Al principio hacía hockey y natación pero siempre prefería el hockey, no podía ni ver la natación hasta que un día me dejó de gustar y me dediqué a esto. Este deporte me motivó a cumplir un sueño, hoy tengo ídolos que son nadadores como Michael Phelps y Delfina Pignatiello. Empece por necesidad porque tenía que aprender a nadar y mi profesora Rosario que fue la primera, me dijo que lo hacía muy bien, entonces me pasaron a la pileta más grande. Ahí arranqué con Joaquín, estuve en el medio con otro profe, pero volví con él. La verdad la natación me ha dado muchos amigos, me ha hecho elegir cosas que antes no elegía o no me animaba a hacer. Me ha ayudado a llegar al lugar donde estoy, ganar estas competencias, realmente me gusta mucho”.

Al ser consultada por las sensaciones que le dejó haber obtenido resultados tan favorables a nivel nacional, la nadadora del club de la Costanera dijo: “Haber ganado fue un logro más, es algo hermoso. Por ahí el que no hace deporte no lo entiende, practicar un deporte, ser campeona nacional de lo que vos haces, es algo muy hermoso. Por lo menos obtener una medalla siendo que te esforzás tanto para conseguirlo, es muy lindo. Para mi es muy importante el haberlo disfrutado, más allá de las medallas”.

Como toda deportista, y en este caso avalada por los resultados conseguidos, Florentina sueña en grande y a pesar de su corta edad, tiene claros sus objetivos. “Sueño con llegar a un mundial o a los juegos olímpicos. Y mis objetivos a corto plazo son volver a ganar medallas o participar de estos torneos. Hoy, para mi lo más importante es hacerme amigos”.

TRABAJAR CON CHICOS

Para Joaquín, su entrenador, no es fácil mantener a los chicos de edades tempranas en el deporte. Más allá de las grandes cualidades que tienen Florentina y sus demás alumnos y los logros que pueden obtener comentó que “la oferta de afuera es muy grande” y eso lo dificulta todo.

“Es un trabajo hermoso pero es más que nada formativo. Trabajamos con los chicos más que nada para formarlos como personas y como deportistas. El hecho de mantenerlos en el deporte es una gran dificultad por las ofertas que tienen afuera, sea el celular, la computadora, la play, el grupo de amigos del barrio. La verdad es bastante complicado pero uno lo hace tratando de fomentar el grupo, que esto sea más que nada como una familia, como una extensión de lo que ellos viven en la escuela o en el barrio pero siempre intentando que los chicos compartan esa misma sensación de estar divirtiéndose y a partir de eso fomentarles la parte técnica y de valores”, explicó Joaquín.

Además, agregó lo importante que es el club para poder cumplir con estos objetivos de mantener a los chicos en el deporte: “Lo del club es mágico porque uno está rodeado de gente que todo el tiempo busca la manera de acompañar a los chicos. Los padres para vender cosas, la subcomisión y la comisión directiva para acomodar las instalaciones. Siempre están pendientes de lo que uno necesita. Obviamente uno tampoco pide las instalaciones de un Centro De Alto Rendimiento porque no lo vamos a usar, más allá de que sea el sueño de cualquier equipo. Las prestaciones del club para con los deportistas son excelentes y ayudan mucho”.

Por otra parte, el profe de natación dejó su consejo para aquellos niños que quieran comenzar con el deporte. “La natación es un deporte de locos, si no están locos que busquen o elijan otra cosa. Este deporte todo el tiempo te exige ya sea para competir, para nadar, para mantenerte en forma, para lo que sea, exige que mantengas un equilibrio entre el cuerpo y la mente para moverte en algo que vos no estas acostumbrado como el agua, uno esta acostumbrado a caminar en tierra, a respirar normalmente, continuamente y cuando estas en el agua, lógicamente eso no lo podes hacer entonces te exige un total equilibrio entre la mente y el cuerpo. Es hermoso pero cuando uno empieza a nadar y a sumar metros empieza a doler un poco, por eso digo que es un deporte de locos. Yo fui nadador también pero cuando veo lo que hacen los gurises, que me hacen caso en ciertas cosas digo ‘uh que bien, yo hubiese tirado la toalla’. Es un deporte que ayuda mucho sobre todo para la parte de rehabilitación de lesiones y para la formación de lo chicos a nivel intelectual”, concluyó el DT.

