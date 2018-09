//Florencia Peña y el poliamor: “Yo también la paso bien”

Luego de contar públicamente que practica el poliamor, la actriz dio detalles sobre su relación libre. “La igualdad de derechos en la pareja está muy conversada. No es yo soy una pobrecita”, dijo.

Cuando conoció al padre de su último hijo, Ramiro Ponce de León, la manera de pensar que tenía Florencia Peña con respecto al amor cambió. En más de una oportunidad, contó que con su amor son libres. Claramente, prefirió no dar demasiados detalles. Algunas cosas elige guardarlas en su intimidad. Sin embargo, una de las mujeres que sale (mejor dicho, salía) con el empresario salteño contó públicamente que están juntos y la actriz, obviamente, tuvo que revelar que practica el poliamor.

Lejos de dejar el tema ahí, por primera vez, Flor aclaró los tantos y explicó que no solo Ramiro la pasa bien con otras personas. “Hay algo que yo quiero dejar muy en claro, la igualdad de derechos en la pareja está muy conversada. No es yo soy una pobrecita y él es el sore . . . que cometió un error y yo quedé desahuciada. No, yo también la paso bien, y quiero que se entienda porque muchas veces la mirada es desde un lugar machista que pone a la mina pobrecita destruida en la casa por lo que le hicieron y el tipo es un genio. No. Que no se sepan cosas de mí, lo que habla muy bien de mí, no quiere decir que yo no tenga derecho a goce”, relató en diálogo con El diario de Mariana.

Para cerrar, contó que desea seguir practicando el poliamor pero que la técnica aplicada debe mejorar: “Me hubiera gustado no tener que compartir esto para que sea debate nacional. Quizá en algún momento me pueda sentar a charlar de una forma más profunda. Esto disparó mucho debate y me hubiera gustado que esto no sucediera. Obviamente que lo sufrí, no es verdad que no sufrí. Sería muy deshonesto decir que todo me resbala, no es que todo me resbala, sino que sé el convenio que tengo con mi pareja. Yo sé qué acordamos y esto no estuvo bueno, tenemos que hacer el mea culpa en algunas partes de que hemos cometido errores.