//Flor Peña le explicó el “poliamor” a Mirtha y la diva respondió: “no es normal”

Como era de esperarse, después de toda la polémica alrededor de la supuesta infidelidad de Ramiro Ponce de León y las declaraciones de Flor Peña sobre el poliamor, la actriz estuvo invitada en la mesa de Mirtha Legrand.

La actriz había revelado que tiene una relación abierta con su pareja luego de que se filtraran chats subidos de tono que lo comprometían con una joven modelo salteña.

En la mesa de Mirtha, luego de que la conductora le preguntara, Florencia se refirió al tema.

“Tengo una vida muy intensa. Me hubiera gustado mantenerlo en secreto. Pero el machismo hace que yo sea una pobrecita y del otro lado, hay un macho que la pasa bárbaro. Y no es así”, dijo la actriz y agregó: “Cuando uno acuerda un pacto con la pareja es de igualdad”.

Sobre la polémica, la jurado del Bailando dijo: “Esto que pasó es que salió a la luz y no debería haberlo hecho pero nosotros la pasamos muy bien juntos”. “¿Cómo trascendió?”, le preguntó Mirtha, y la actriz respondió tajante que no para no darle entidad a esa persona, prefería no hablar de eso.

Mirtha además quiso saber qué opinaron los padres de Peña al respecto de sus declaraciones. “¿te hicieron algún reproche?”, preguntó y Florencia contestó que solo querían verla feliz.

“Estarás de acuerdo que no es común. Yo soy de otra generación, no lo entiendo”, acotó Mirtha. La actriz explicó entonces que se trata de “ser honesta con su naturaleza”.

“No creo que vaya a estar sola con Ramiro hasta que me muera. Tampoco quiero convencer a nadie”, finalizó Peña.

