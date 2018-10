//Flavio Mendoza contó los motivos de su separación: “Descubrí algo muy feo”

A poco tiempo de haber terminado su relación con Danel Allodi, el coreógrafo reveló que descubrió algo muy feo. “Lo que más me dolió es que yo lo ingresé a mi vida y a la de mi hijo”, expresó el coreógrafo Nogoyaense.

Flavio Mendoza se encuentra feliz tras la llegada de Dionisio. Además, había encontrado el amor en Danel Allodi. Sin embargo, días atrás reveló que se separó del joven.

Sobre los motivos de la ruptura reveló: “Vuelvo a estar solo, lamentablemente. Descubrí algo muy feo. No tengo muchas ganas de hablar del tema porque cuando uno habla crea monstruos. Y eso me da mucho miedo. En este caso, lo que más me dolió es que yo lo ingresé a mi vida y a la de mi hijo. Fue por la prensa. Yo no quería estar escondiéndome, y dije: “Estoy saliendo, estoy bien”. Pensé que iba a ser así. Y no, fue todo lo contrario”.

Y continuó en “Intrusos”: “No solo me enteré por un amigo que le había mandado chats, después saltaron otras dos personas más, que le había mandado, gente que trabaja conmigo. Me cayó muy mal. No creo merecer esto”.

Finalmente, Flavio manifestó: “Tenés tanta gente para hacer cosas, podés hacerlo del otro lado del río, que yo nunca me iba a enterar, pero meterte con gente conocida, con un amigo, con la persona que maneja las redes de mis espectáculos. Yo creo que hay una enfermedad, porque para hacerlo con gente muy cercana a mí, es muy feo”. (Diario Show)

