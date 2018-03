//Fiel amigo: Perro espera en un hospital entrerriano a su dueña que falleció

El perrito era de una señora que trabajaba en el hospital de Feliciano, y a quién acompañaba siempre. Ella falleció, pero él sigue yendo como cada día. Buscan encontrarle un hogar donde lo quieran tanto como lo amaba ella.

Una nueva historia de fidelidad tiene como protagonista a un perrito. La misma es similar a la de Capitán, el perro de Villa Carlos Paz que se fue a vivir al cementerio junto con su dueño una vez que éste falleció y que murió hace un mes. O la del can que espera en la puerta del hospital a su dueño que falleció meses atrás en Brasil. Pero en este caso, sucede en el nosocomio de Feliciano, en el norte entrerriano.

Allí, un perrito que acompañaba siempre una señora que trabajaba en dicho lugar, va cada día, esperando a su dueña, la cual falleció.

“Su nombre no lo sé, yo le digo “mi Orejón hermoso” y no para de mover su cola. Allí me espera temprano para que le dé de comer y se queda durante toda la mañana, luego sale y deambula y al día siguiente regresa a esperarme nuevamente”, indicó Anahí, una joven trabajadora del nosocomio.

Y acotó: “Mi intención es encontrarle un hogar y una familia que lo quiera tanto como lo quería su dueña. Es un perro más que bueno, tranquilo y no tiene problemas para convivir con otros perros. Su edad es de unos 3 años aproximadamente”, finalizó en declaraciones al sitio Realidad Regional.

