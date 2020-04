//Fernández extendería la cuarentena, pero «con características distintas»

Desde el próximo lunes

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena más allá del 26 de abril. Sería «un modelo focalizado en sectores» industriales, que «no se abrirían en todo el país al mismo tiempo, sino que se analizaría por provincia».

El presidente Alberto Fernández analiza por estas horas «extender la cuarentena» más allá del 26 de abril, y prepara para los próximos días nuevas reuniones con expertos y dirigentes políticos, a fin de establecer la nueva fecha.

«Es muy probable que el Presidente decida extender la cuarentena desde el 27 de abril, pero todavía no hay fechas», anticiparon fuentes oficiales.

En ese marco, indicaron que lo próximo sería «un modelo focalizado en sectores» industriales, que «no se abrirían en todo el país al mismo tiempo, sino que se analizaría provincia por provincia», en línea con la cuarentena administrada que arrancó este lunes.

Fernández podría «analizar reabrir otras industrias por provincia, siempre que tenga protocolo y una nota firmada por el gobernador, pero no toda esa industria en cualquier lugar del país». De esta manera, se «analizará cada caso», porque para el Gobierno nacional «hay actividades que con distanciamiento social se pueden abrir», pero «el problema es el transporte público, que es donde más se transmite el virus».

«Una pyme que está alejada de las grandes ciudades y tiene pocos empleados, los cuales muchas veces van a trabajar caminando o en bicicleta, podría volver a abrir con los recaudos necesarios. Igualmente hay que ir controlándolo y si hay resultados adversos se tendrá que volver a cerrar», ejemplificaron a la agencia Noticias Argentinas.

Ante la certeza de que «esto va a seguir mucho tiempo», la pregunta que se realizan dentro del Gobierno es si «es momento de abrir» las industrias, dado que «el pico de contagios todavía no llegó», pero aclaran que se está «frente a un mundo que no sabe cuál es la mejor medida a tomar».

En medio del dilema que significa relajar la cuarentena en momentos en que aún no llegó el pico de contagios de coronavirus al país, el Presidente volverá a consultar a especialistas para tomar una resolución respecto de cómo seguir con el aislamiento social obligatorio que estableció el pasado 19 de marzo.

En el transcurso de esta semana, el jefe de Estado volverá reunirse con los especialistas y todos los gobernadores para «escuchar sus posturas y pedidos», y posiblemente «antes del próximo fin de semana comunique su definición.

«La cuarentena va a seguir, sólo que con características distintas»

En este contexto, el ministro de Salud, Ginés González García , señaló a que a partir del lunes el aislamiento social, preventivo y obligatorio , implementado para controlar el avance del brote del nuevo coronavirus podría levantarse en algunas zonas del país. «La cuarentena va a seguir, sólo que con características distintas», explicó.

«Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico. No será igual lo que vaya pasando en cada una de ellas. No pueden implementarse las mismas decisiones para lugares donde no hubo casos«, sostuvo González García.

Sin embargo, el funcionario aclaró que el tránsito interjurisdiccional «seguirá prohibido» y recalcó la importancia de mantener la cuarentena para prorrogar el pico de contagios.

«En la medida que sigamos funcionando así, el pico se prorroga. También es cierto que en junio es invierno. Lo que queremos evitar es que sea un pico demasiado alto, porque eso es lo que ningún sistema en el mundo ha soportado», destacó. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com