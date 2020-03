//Fernández aseguró que serán «inflexibles» con quienes no cumplan la cuarentena

Coronavirus

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a la pandemia del coronavirus y advirtió a quienes viajaron al exterior que serán «inflexibles» en cuanto al cumplimiento de la cuarentena obligatoria de 14 días.

El primer mandatario remarcó la necesidad de «trabajar mucho contra los irresponsables que en vez de hacer cuarentena siguen trabajando porque se sienten bien».

«A ellos les advierto: seremos inflexibles. Que no digan que no avisamos», sostuvo en declaraciones a Radio 10.

«La gente no tiene la culpa de haber viajado pero sí de no encerrarse en sus casas y poner en riesgo la salud del resto de los argentinos», remarcó. Fuente: El Once

