//Federal C: Atlético Diamantino le ganó los puntos a Instituto

Finalmente, la entidad que organiza el Torneo Federal C decidió otorgarle los puntos al elenco de la Ciudad Blanca; entendiendo que el equipo de la capital entrerriana incurrió en el error de incluir dentro de la lista de ese partido a Daniel Figueroa; futbolista que no estaba habilitado para formar parte del plantel, publica el sitio

EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEPORTIVA DEL CONSEJO FEDERAL RESUELVE:

1º) Hacer lugar a la protesta incoada por el Club Atlético Diamantino en contra del Club Instituto de Paraná respecto al partido disputado entre ambas Instituciones el día 04 del mes y año en curso , por la indebida inclusión del jugador Leandro Daniel Figueroa, D.N.I. n° 36.703.547 , arts. 32, 33 y 107 inc . a) del RTP.

2º) En consecuencia, el marcador de dicho partido quedará configurado de la siguiente manera: Club Atlético Diamantino dos (02) goles , Club Atlético Paraná cero (0) gol (art. 152 del RTP).

3º) Procédase por Tesorería a la restitución del importe depositado por el Club Atlético Diamantino al deducir su protesta.

4º) Girar las presentes actuaciones al Consejo Federal, para que a través de las áreas pertinentes defina si en el particular nos hallamos ante una doble inscripción y determine a quien corresponde la ficha del jugador de que se trata.

5º) Comuníquese, publíquese y archívese.

LO PRESENTADO POR DIAMATINO

A continuación, la nota que elevó en su momento Atlético Diamantino al Consejo Federal:

EXPEDIENTE Nº 3945/18 ? TORNEO FEDERAL “C” 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de febrero de 2018.-

VISTO:

La protesta incoada por el Club Atlético Diamantino en contra del Club Atlético Instituto de Paraná por la supuesta indebida inclusión en este último equipo del Jugador Figueroa Leandro Daniel, en el partido disputado por ambas Entidades en fecha 04 de Febrero del año en curso en cancha del primero, el que finalizó con el triunfo del visitante por tres goles a dos; y

CONSIDERANDO:

Que el impugnante en abono de su presentación acompaña a su protesta documentación provista por la Liga de Paraná Campaña, a saber: 1) Ficha de inscripción de fecha 14/05/2.005, en la que se dá el alta como jugador del Club Social y Deportivo Tabossi perteneciente a dicha Liga a Leandro Daniel Figueroa, D.N.I. n° 36.703.547 (fs. 04/05 de autos) ; 2) Sendas constancias del pase a prueba del referido jugador del aludido Club Social y Deportivo Tabossi al Club Atlético María Grande, ambos de la Liga de Paraná Campaña, por las temporadas 2.015 y 2.017 (fs. 06/07); y

RESULTANDO:

Que en la lista de Buena Fe acompañada para participar del torneo Federal “C” en su versión 2.018 el Club Instituto de Paraná hace figurar en el casillero n° 10 al jugador cuestionado , Leandro Daniel Figueroa, como ” jugador del club” (fs 10 y vta.), haciendo caso omiso ? en lo que hace a la situación reglamentaria del mismo ? de los antecedentes inmediatos anteriores en los que el jugador de marras fue “prestado” por el Club Social y Deportivo Tabossi a los siguientes clubes a saber: 2.014 transferencia a prueba al club Atlético Litoral; 2.015 ; transferencia a prueba al Club Atl. María Grande ; 2.016 transferencia a prueba al Club Juventud Sarmiento y 2.017 transferencia a prueba nuevamente al Club Atlético María Grande(fs 32 de autos).

Dichos traspasos a prueba han sido soslayados por el ahora pretenso dueño de su pase, el Club Instituto de Paraná, el que no resulta admisible que pudiera permanecer ajeno al referido derrotero de su hipotético jugador, a la vez que tampoco podía desconocer que según la Liga de Paraná Campaña, la ficha del mismo pertenecía ( o ?en todo caso- pertenece) al Club Social y Deportivo Tabossi (fs. 04/05).

Por ello resulta cuanto menos aventurado afirmar como pretende hacerlo ahora tanto este último Club como la propia Liga Paranaense de Fútbol que existía una inscripción de viejísima data ( año 2.001 según consta a fs. 29 de autos) del jugador de marras en la Entidad en la que se encuentra actualmente jugando, y hacer valer la misma para legitimar su inclusión en este equipo , pues no solo no se puede soslayar su posterior inscripción en otro Club en el año 2.005 (fs.04/05), ni sus ulteriores préstamos por parte de este último titular de su ficha , o sea el Club Social y Deportivo Tabossi, cuya intervención en el particular ha sido omitida o soslayada.

Por ello , y más allá que en el sub exámine podamos hallarnos en presencia de una doble inscripción, lo que condiciona por completo la resolución del presente caso son los citados antecedentes inmediatos que permiten afirmar sin temor a equívocos que el Club que hoy se pretende titular de la ficha del jugador cuestionado , no solo no puede ignorar el hecho de que el mismo fue utilizado por otra Entidad como propio.

al punto que lo prestó a una tercera Institución en dos oportunidades-, sino que además y fuera del acto formal de su inscripción hace casi 17 años, nunca demostró ni dio cuenta de haberlo utilizado antes de su incorporación a su plantel para disputar el torneo Federal “C” del presente año.

En virtud de lo expuesto es que , por aplicación de lo preceptuado por los artículos 32 y 33 del RTP que imponen la apreciación de los hechos a partir las reglas de la equidad y la buena fé , es que cabe concluir que, sin perjuicio que se difiera la resolución de lo atinente a quien corresponde la titularidad de la ficha del jugador por parte de las Oficinas pertinentes de este Consejo Federal , el Club Instituto de Paraná no podía soslayar la realización de las diligencias mínimas indispensables ante la Liga de Paraná Campaña, a través de la Liga a la que pertenece, o sea la de Paraná, a efecto de habilitar correctamente y sin ningún género de duda al jugador de que se trata.