//Federal C 25 de Mayo recibe a Intituto

Desde las 18:30, en El Pinar, el Decano enfrentará al puntero de la zona.

25 de Mayo recibe este domingo desde las 18:30 a Instituto de Villa Uranga, puntero de la zona 5 de la región Litoral Sur, por la tercera fecha del Torneo Federal C 2018.

El Decano viene de igualar sus dos primeros partidos, pero con el plus de confianza obtenido por lograr el valioso empate, el pasado domingo, como visitante frente a Sportivo Urquiza. Para este encuentro, Cristian Valente no podrá contar con Gastón Galeano, Miguel Amestoy y el goleador Carlos Arrúa, lesionado.

Es un partido decisivo para el mayense, ya que si aspira a lograr el pase de ronda no servirá otro resultado que no sea la victoria, por eso, se espera que sea el equipo que dicte las riendas en la tarde. Por lógica, será vital que el local encuentre la precisión y lucidez necesaria para conseguir doblegar el férreo planteo del conjunto paranaense.

Instituto de Villa Uranga llega como puntero en solitario a El Pinar tras derrotar como visitante a Diamantino por 3 a 2. El conjunto de Paraná se caracteriza por ser un conjunto sólido, firme, batallador en cada centímetro del campo y efectivo en la ofensiva. Sin embargo, Ricardo Schlotthauer tendrá una baja más que sensible ya que su capitán, el defensor Iván Pross, fue expulsado en el último partido. Quizás la firme defensa se resienta frente a su ausencia. Pese a esto, Instituto vendrá a Nogoyá con el histórico Luis Yfrán y Cristian Ramírez, importantes por su agresividad y empuje en ataque.

Posibles formaciones.

25 de Mayo: Daian Sciara; Marcelo Madariaga, Agustín Romero, Federico Wilhelm, Federico Serra; Juan Pablo Cinto, Matías Perotti, Francisco Blasón; Joaquín Primo; Kevin Sciara y Pascual Leiva.

DT: Cristian Valente.

Instituto: Leandro Luna; Emanuel Ochoa, Kevin Valiente, Juan Bergara; Leandro Figueroa o Jorge Moreyra, Rodrigo Treppo, Sebastián Severnich, Gabriel Hegenreder; Luis Yfrán; Cristian Ramírez y Diego Cardozo.

DT: Ricardo Schlotthauer.

Árbitro: Luis Leandro Oertlin (Diamante).

Estadio: El Pinar.

Hora: 18:30.

Sportivo Urquiza recibe a Diamantino.

En La Floresta, desde las 17:30, Sportivo Urquiza y Diamantino se enfrentaran en el partido restante de la zona 5 de la región Litoral Sur. El encuentro se llevara a cabo con el arbitraje de Nicolás Toci, de la Liga de Gualeguaychú.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com