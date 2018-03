//Federal C: 25 de Mayo perdió en Paraná

En su última presentación en este Federal C, 25 de Mayo cayó por la mínima frente a Instituto.

Era una visita a Paraná con emociones encontradas para 25 de Mayo. Por un lado, la añoranza de ser su último partido en el Federal C y por otro, el saber que ya no tenía la posibilidad de clasificar a la siguiente fase. Lo contrario ocurría en la vereda de enfrente, donde Instituto estaba obligado a ganar si quería acceder a la próxima ronda y así lo hizo notar desde el arranque. En una cancha de condiciones complicadas, la lluvia caída horas antes en el regular terreno de juego, hizo que la posibilidad del juego por abajo durante los primeros minutos sea difícil. El local entendió esto y baso su juego en envíos largos para aprovechar la altura de Berón y ganar la segunda jugada, sobre todo por la derecha con el joven Cardoso, el más punzante en el primer tiempo. A los 8 minutos, justamente, Cardoso desbordo y mando un centro para queYfrán cabeceara pero Sciara voló y desvió la pelota que pego en el palo, sin embargo, el rebote le quedo a Berón que en 2 oportunidades tuvo el gol con el arco desguarnecido pero definió mal y el palo le dijo que no ambas veces, y en la tercera chance, Sciara reacciono y mando la pelota al córner.Increíble la oportunidad que desperdiciaba el local. A los 16 minutos, Cardoso entro al área y fue derribado por Díaz, el árbitro Walter Báez sanciono penal que un minuto más tarde el histórico Luis Yfrán se encargó de convertir en gol sobre el palo derecho de Sciara. 1 a 0 e Instituto lograba el resultado que necesitaba. Pudo aumentar la diferencia enseguida del gol, tras un centro de Yfrán pero Hergenreder definió por arriba. A partir de ahí, el local menguó en sus avances y 25 de Mayo empezó a afianzarse en el partido, y el partido paso a hacerse disputado y cerrado en mitad de cancha. No pasaron mucho peligro los arqueros. Solo cerca del final, en un tiro de esquina, Moreyra tuvo el gol en sus pies pero el remate se fue centímetros arriba del travesaño.

El segundo tiempo comenzó con el visitante manejando la pelota, buscando el empate y los espacios con cierta tranquilidad, hasta que Instituto despertó y nuevamente el partido se hizo reñido en la mitad de la canchahaciendo que los arqueros se transformen en espectadores de lujo. Sobre los 26 minutos, la Gloria se quedaba con un jugador menos por expulsión de Treppo y el partido ganaba en emoción, más que nada porque el resultado para Instituto era corto y un gol de 25 de Mayo dejaba al local afuera del Federal. El equipo nogoyaense empezó a controlar con mayor hincapié la pelota pero le faltó el punch necesario en la zona final para generar un peligro real sobre el arco de Luna e Instituto cerraba bien los caminos y buscaba liquidar de contra el partido. Pero el partido seguía siendo, en partes, muy cerrado.Solo sobre el final lo pudo liquidar Cardoso, en un contraataque, pero definió apenas ancho. Fue final y con ello se desataron los festejos en Villa Uranga, Instituto se mete en la próxima ronda del Federal C.

Para 25 de Mayo termina este sueño que fue disputar un Federal C, ese anhelo de dar un paso hacia delante, de buscar un nuevo objetivo, un torneo que le deja un balance positivo al mayense, y que sirvió para despejar todas esas dudas que se crearon alrededor del futbol nogoyaense sobre esta participación. Sera cuestión de tomar todo esta experiencia y volcarla en el campeonato local, que cuando arranque en dos semanas, seguramente, lo tenga al Decano de Barrio Sur como protagonista.

Síntesis.

Instituto 1: Leonardo Luna; Kevin Valiente, Iván Pross, Juan Manuel Vergara; Diego Cardoso, Sebastián Sebernich, Rodrigo Treppo, Jorge Moreyra; Luis Yfrán; Gabriel Hergenreder y Julián Berón.

DT: Ricardo Schlottahuer.

Suplentes: Iván Zampieri; Carlos Yfrán, Agustín Yfrán, Jonathan Luna y Lisandro Yacob.

25 de Mayo 0: Daian Sciara; Marcelo Madariaga, Agustín Romero, Gastón Galeano, Federico Wilhelm; Juan Pablo Cinto, Matías Perotti, Matías Cacciabue, Nicolás Díaz; Atilio Amestoy; Lucas Lanfranco.

DT: Cristian Valente.

Suplentes: Hernán Figueroa; Carlos Ruppel, Marcos Rueda, Joaquín Bahler y Luciano Rosal.

Goles: 17’PT. Luis Yfrán – de penal – (I).

Cambios: 29´PT. Carlos Yfrán por Kevin Valiente (I), 42´PT. Marcos Rueda por Matías Perotti (25M), 19´ST. Luciano Rosal por Matías Cacciabue (25M), 24´ST. Lisandro Yacob por Julián Berón (I) y Joaquín Bahler por Juan Pablo Cinto (25M), 46´ST. Agustín Yfrán por Luis Yfrán (I).

Amonestados: Treppo, Moreyra, Pross, Hergenreder (I). Perotti, Galeano, Díaz, Rueda y Rosal (25M).

Expulsados: 26´ST. Rodrigo Treppo (I).

Arbitro: Walter Báez (Concordia).

Estadio: Instituto.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com