//Federal C: 25 de Mayo perdió en Diamante

Como visitante, 25 de Mayo cayó por 3 a 1 frente a Diamantino por la cuarta fecha del Federal C.

En una tarde muy calurosa, el partido inicio con tremendas emociones. Transcurría el minuto de juego cuando 25 de Mayo madrugó a Diamantino. Amestoy tocó para Sciara que engancho dentro del área y definió al primer palo del arquero Meuli para poner el 1 a 0, casi desde el vestuario. Mejor comienzo imposible yasi, parecía encaminarse el partido para el conjunto de Nogoyá; pero el local, lejos de amedrentarse, busco rápidamente el empate. A los 5 minutos, Matías Bitz entro al área pero su remate se fue cruzado. Sobre los 11 minutos, otra vez, Matías Bitz ingreso al área y definió ante la salida de Sciara que atajo, pero con la mala fortuna para él, que el rebote pego en Bitz y envió la pelota adentro, donde esperaba Milton Aguilar que solo tuvo que definir y poner el empate. Minutos más tarde, pudo desnivelar Kevin Sciara tras un despeje corto de Orzuza, pero su definición se fue sobre el palo derecho de Meuli. Esos primeros 20 minutos fueron intensos, pero luego, el partido entro en una meseta.En parte porque Diamantino se calmó y ya no presionaba tan arriba y en otra porque Sciara, el más punzante en el ataque mayense, tuvo que salir del partido.

Párrafo aparte para este incidente.Ya se habían producido varios golpes y topetazos por parte de la defensa diamantina sobre Sciara, y el árbitro, de pésimo partido, hizo caso omiso cada vez que Kevin caía sobre el césped.Uno de estos golpes fue tan duro que le dificulto la respiración y así, el delantero del Decano, tuvo que salir por un fuerte dolor en un cartílago de su costilla. Así, 25 de Mayo perdía a uno de sus jugadores más importantes.

El partido continúo y se hizo más reñido en la mitad de la cancha. 25 de Mayo podía salir jugando desde abajo pero dependía mucho del espacio que podían tener Amestoy o Rosal para llegar al arco rival, y el local presionaba en el medio e intentaba meter envíos profundos a la espalda de la defensa mayense para aprovechar al movedizo Aguilar. Sin embargo, las imprecisiones en ambos equipos hicieron que no estuviesen finos para generar más situaciones de gol.

La parte complementaria arranco igual que el comienzo del partido. A los 2 minutos, Giménez entro al área y Wilhelm se arrojó al piso para cortar el avance, el jugador de Diamantino cayó y el árbitro sanciono un penal completamente inexistente, que Aguilar cambio por gol. El local aprovecho el envión y minutos más tarde amplio la diferencia. Ya había advertido Diamantino que podía poner pases en cortada aprovechando el achique de la defensa mayense, y a los 9 minutos, Matías Bitz colocó una certera habilitación a MatíasGiménez que marco el 3 a 1.

25 de Mayo, con mucho amor propio, fue en busca del descuento. Con más empuje que ideas, de a poco fue arrinconando contra su arco a Diamantino, que apoyándose en sus dos centrales se replegó y mediante envíos largos jugaba de contraataque. Sobre los 23, Wilhelm le puso un centro preciso a Leiva, que cabeceo pero la pelota se fue centímetros arriba del travesaño. Cuatro minutos más tarde, Primo habilito a Lobbosco que envió un centro a Leiva que, debajo del arco, no alcanzo a conectar. Fueron las chances más claras del mayense, que entro en la ansiedad de no poder concretar sus oportunidades pero igualmente arremetía con decisión y energía. Cuando ya no pudo entrar más al área, comenzó a rematar desde lejos. Sobre el final, Rosal tiro contra el arco pero su remate se fue rozando el travesaño del ingresado Fernández. Luego, Lobbosco remato en dos oportunidades pero, Fernández en una gran respuesta le anulo el descuento y luego, su disparo se fue centímetros ancho del arco.

Atlético Diamantino consigue una victoria que lo deja con pie y medio dentro de la siguiente fase. Mientras que 25 de Mayo queda bastante comprometido si quiere pasar la zona 5 de la Región Litoral Sur.

Es cierto que el árbitro, de pésimo partido,sentenció en contra de 25 de Mayo en jugadas puntuales que definieron el partido; pero es igualmente cierto que Atlético Diamantino aprovecho las chances que tuvo y 25 de Mayo no lo pudo hacer, ya que en el trámite de juego el partido fue parejo.

Ahora, el Decano de Barrio Sur deberá compenetrarse en ganar el próximo partido y llegar con posibilidades de pasar de fase a la última fecha.

Síntesis.

Atlético Diamantino 3: Fernando Meuli; Mauro Muñoz, Cristian Romero Giraud, Mario Orzuza, Cristian Ríos; Marcos Bitz, Juan Pablo Balbuena, Marcelo Furlán, MatíasGiménez; Matías Bitz y Milton Aguilar.

DT: Fernando Moreira.

Suplentes: SebastiánFernández; Giuliano Urriste, Leandro Medina, Leonardo Aguilar, Laureano Gieco.

25 de Mayo 1: Daian Sciara; Marcelo Madariaga, Agustín Romero, Federico Wilhelm, Federico Serra; Juan Pablo Cinto, Francisco Blasón, Luciano Rosal; Miguel Amestoy; Kevin Sciara y Pascual Leiva.

DT: Cristian Valente.

Suplentes: Diego Quiñonez; Gastón Galeano, Joaquín Primo, Augusto Lobbosco, NicolásDíaz.

Goles: 1´PT. Sciara (25M), 10´PT. Aguilar (AD), 4´ST. Aguilar – de penal – (AD), 9´ST. Giménez (AD).

Cambios: 28´PT. Augusto Lobbosco por Kevin Sciara (25M), 12´ST. Gastón Galeano por Juan Pablo Cinto (25M) y Leandro Medina por Juan Pablo Balbuena (AD), 20´ST. Joaquín Primo por Miguel Amestoy (25M), 21´ST. Leonardo Aguilar por Matías Giménez (AD), 29´ST. Sebastián Fernández por Fernando Meuli (AD).

Amonestados: Giménez y Balbuena (AD). Leiva, K. Sciara, Serra, Wilhelm, Cinto, Lobbosco y Romero (25M).

Arbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).

Estadio: Cristian Gatti (Diamante).

