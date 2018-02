//Federal “C” 25 de Mayo igualó con Instituto

Esto es Federal “C”… Audios de Jhonny Villaruel

25 de Mayo recibía a Instituto por la tercera fecha del Torneo Federal C, a sabiendas que si quiere estar en la próxima fase era trascendental quedarse con los tres puntos. Y así lo hizo notar desde que comenzó el encuentro, el Decano manejo la pelota mediante combinaciones entre Blasón, Perotti y Primo pero le faltó la claridad necesaria en el último cuarto de la cancha para crear una situación realmente peligrosa. Instituto esperaba dentro de su campo y cuando tenía la pelota la enviaba larga a Moreyra o Yfrán.

25 de Mayo no supo aprovechar esta leve superioridad donde insinuó más de lo que concreto y a partir de los 20 minutos el visitante acomodo el mediocampo y el partido paso a ser muy intenso y disputado en la zona media. Así derivo en un juego friccionado y por ende cada vez con más roce por parte de los jugadores, en parte, gracias al permisivo arbitraje de Oertlin, de flojo partido. 25 de Mayo tuvo un par de oportunidades mediantes tiros libres de Madariaga, sin embargo, la más clara fue para Instituto. En el último minuto, tras una desatención defensiva, Jorge Moreyra quedo mano a mano con Daian Sciara pero cuando se aprontaba a rematar, sorpresivamente resbalo y no pudo definir.

La parte complementaria siguió siendo igual o más friccionada que la primera parte. 25 de Mayo, por ser el local propuso un poco más que la visita, pero no lo suficiente como para crear riesgo sobre el arco defendido por Luna. Tuvo el carácter necesario para manejar el encuentro con un poco más de ambición que Instituto, pero sufrió la falta de creatividad en la zona final, y con el correr de los minutos cada vez lo padecía mas. El visitante cumplió con su libreto, bien compacto en el aspecto defensivo y llevando el partido al terreno reñido donde le convenía. Asimismo, cuando podía jugaba directo sus delanteros, pero la defensa del mayense tuvo un partido muy correcto y no dejo chances a nada. En síntesis, el resultado le quedo perfecto al partido.

25 de Mayo se fue con un poco de decepción porque al ser local esperaba lograr la victoria. Pero el empate, en definitiva, no está mal porque le permite seguir con buenas expectativas en este Federal. Es verdad que una victoria le hubiese dado mayor envión, pero en un grupo tan parejo cuando no se puede ganar no hay que perder y todos los equipos lo saben. Además, no hay que olvidar que es el primer torneo a nivel nacional que juega el conjunto de Barrio Sur.

Se terminó la primera parte de la zona, quedan los partidos de vuelta, y la zona 5 de la región Litoral Sur está totalmente abierta.

Síntesis.

25 de Mayo 0: Daian Sciara; Marcelo Madariaga, Agustín Romero, Federico Wilhelm, Federico Serra; Juan Pablo Cinto, Matías Perotti, Francisco Blasón; Joaquín Primo; Kevin Sciara y Pascual Leiva.

DT: Cristian Valente.

Suplentes: Hernán Figueroa; Federico Bardou, Luciano Rosal, Augusto Lobbosco, Carlos Acevedo.

Instituto 0: Leonardo Luna; Emanuel Ochoa, Juan Manuel Vergara, Kevin Valiente; Leandro Figueroa, Sebastián Sebernich, Rodrigo Treppo, Gabriel Hengenreder; Luis Yfrán; Jorge Moreyra y Cristian Ramírez.

DT: Ricardo Schlotthauer.

Suplentes: Iván Sampieri; Omar Yfrán, Leonardo Pérez, Diego Cardozo y Julián Verón.

Goles: No hubo.

Cambios: 8´ST. Augusto Lobbosco por Pascual Leiva (25M), 12´ST. Diego Cardozo por Rodrigo Treppo (I), 16´ST. Luciano Rosal por Joaquín Primo (25M), 22´ST. Julián Verón por Cristian Ramírez (I), 30´ST. Federico Bardou por Francisco Blasón (25M), 33´ST. Omar Yfrán por Luis Yfrán (I).

Amonestados: Romero, Madariaga y Wilhelm (25M), Treppo, Vergara, Figueroa, Yfrán, Moreyra, Ochoa (I).

Arbitro: Luis Leandro Oertlin (Diamante).

Estadio: El Pinar (Nogoyá).

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com