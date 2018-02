//Federal “C” 25 de Mayo de #Nogoyá recibe a Sportivo Urquiza de #Paraná

En El Pinar, desde las 18:30, ambos se juegan su continuidad en el Federal C

Partido trascendental para 25 de Mayo y Sportivo Urquiza, ambos equipos están obligados a ganar si quieren depender de sí mismo para lograr la clasificación a la siguiente fase en la última fecha. Atlético Diamantino, con 8 unidades, se despegó del resto en la zona 5, dejando a Sportivo Urquiza como escolta con 4 puntos, y a 25 de Mayo e Instituto con 3 unidades a falta de dos jornadas para finalizar la zona de grupos del Federal C.

25 de Mayo viene de recibir un duro golpe en su visita a Diamante, en un partido bastante parejo el local estuvo más fino para definir y se llevó los tres puntos. Para recibir a Urquiza, Cristian Valente no podrá contar con Kevin Sciara, quizás el jugador más determinante del Decano, por el golpe recibido en Diamante, y estará en duda hasta último momento el goleador Carlos Arrúa. Más allá de que tiene que salir a quedarse con la victoria la clave para el mayense está en el orden y lo compacto que pueda ser para no entregar espacios a un conjunto que tiene muchos jugadores de buen pie, asimismo, una de las claves puede ser explotar la velocidad de Lobbosco, el único confirmado arriba, ante la subida de los laterales del equipo paranaense.

Sportivo Urquiza comenzaba este Federal C con la etiqueta de candidato, pero el equipo de La Floresta todavía no pudo ganar (empato 4 partidos seguidos) y llega a Nogoyá con la obligación de quedarse con la victoria. El buen funcionamiento colectivo sumado a las buenas individualidades hace que el equipo de La Floresta por lo general sea el que establezca un dominio en cada partido pero le está faltando lo más importante en el futbol, el gol. El conjunto de Paraná crea muchas situaciones por partido pero no las concreta y así se le está haciendo cuesta arriba. Para este domingo, el técnico Romero confiara en Juan Manuel Lazaneo como único punta para torcer el rumbo; pero, será importante para el visitante que Garay, Salva y Albornoz se sigan asociando de buena manera para establecer la posesión y el ataque que siempre intentan y además, lleguen al área para acompañar al lungo Lazaneo.

Desde las 18:30, con arbitraje del gualeguaychuense Edgardo Teles, el Decano y el Fortín se juegan a todo o nada para seguir en el Federal C 2018.

Posibles formaciones.

25 de Mayo: Daian Sciara; Gastón Galeano, Agustín Romero, Federico Wilhelm, Federico Serra; Marcelo Madariaga, Matías Perotti, Francisco Blasón, Luciano Rosal; Augusto Lobbosco y Pascual Leiva o Carlos Arrúa. DT: Cristian Valente.

Sportivo Urquiza: Gustavo Vergara; Fabricio Sibulosky, Maximiliano Larrea, Gerall Hernández, Osvaldo Rodríguez; Leandro Ramos, Jonathan Salva; Kevin Garay; Daniel Jara, Ángel Albornoz; Juan Manuel Lazaneo. DT: Gustavo Romero.

Arbitro: Edgardo Matías Teles Triunfo (Gualeguaychú).

Estadio: El Pinar (Nogoyá).

Hora: 18:30

