//Facebook lanzó “su propio Tinder” y se llama Dating

Llega una nueva app de citas

Está pensada para buscar relaciones estables en lugar de ocasionales. Aseguran que nada de lo que ocurra en esta plataforma se traslucirá en la gran red social. Comienzan este sábado a liberar gradualmente su uso en el país.

En Dating, la pantalla principal ofrece un gran espacio para colocar la foto de perfil, acompañada de información personal básica. Solo se pueden subir 10 imágenes propias. No se puede buscar: las sugerencias de contactos las da el algoritmo de la aplicación. Cuando alguien interesa, sólo se le puede mandar una pregunta hasta que el otro responde. Es para evitar el acoso.

Con más de 200 millones de personas con el cartel de disponible (o soltero) en sus perfiles, Facebook vio la oportunidad de continuar con su cruzada de unir gente. Aunque esta vez, la flecha apunta a quienes están sin pareja. Lejos de la apariencia familiar que mantiene la red social, decidió apostar al mercado de citas virtuales con una aplicación gratuita que se estrena hoy en la Argentina.

A diferencia de Tinder, la herramienta más popular de citas, Facebook Dating está más encaminada a la construcción de relaciones estables que encuentros casuales. Tiene un diseño y lógica de manejo diferente, viene con su propia plataforma de mensajería y el interesado debe integrar una nueva línea de contactos.

Y si bien Dating opera de forma independiente, no es una aplicación satélite sino una función autónoma dentro del paraguas de Facebook. Lo que implica que nada de lo que ocurra en la app se traslucirá a la red social o el News Feed. Los amigos tampoco sabrán si el soltero del grupo está empleando la herramienta. Para empezar a utilizarla será necesario suscribirse al servicio.

“Sólo las personas sugeridas y aquellas a quienes le apareces como sugerido, podrán ver tu perfil en de Dating. Tus amigos actuales de Facebook y cualquier persona bloqueada, jamás aparecerán como sugeridas. También está la posibilidad de editar tus controles de privacidad para que te puedan ver personas con las que no tenés ningún amigo en común. Si te sentís incómodo, en cualquier momento podés reportar o bloquear a la personas que te está fastidiando”, le dijo a Clarín Charmaine Hung, gerente de producto de Facebook Dating.

A nivel global, Tinder, con cerca de 58 millones de usuarios activos al mes, es el sistema de citas online más popular. Según datos oficiales, unas 26 millones de emparejamientos o Match se generan cada día y cerca de 1.5 millones de citas se celebran cada semana a través de esta aplicación.

En la última semana, Tinder anunció un cambio importante en su tradicional algoritmo de búsqueda, basado en el atractivo físico. Así, aquellas personas que recibían más Like iban subiendo de puntaje y ocupaban los primeros puestos del ranking. Ahora, el sistema valora el tiempo que uno le dedica a la aplicación. Lo que implica que cuantas más horas uno esté conectado, más posibilidades tendrá.

A diferencia de Tinder, el nuevo servicio de Facebook envía a sus usuarios sugerencias de encuentros basadas en preferencias, intereses e interacciones dentro de la misma red. Cuando aparezca alguien digno de interés, bastará con hacer clic en “Interesado” y se habilita el envío de un mensaje. En caso contrario, bastará con hacer clic en “Pasar” y el perfil de la persona ya no aparecerá más.

Al momento de activar la función de Dating, se deberá completar un perfil referido a la orientación sexual y definir alguna de las múltiples opciones de género no binario para iniciar la búsqueda de coincidencias. Esta información no será pública y desde la red social aseguran que solo se usará para alimentar los algoritmos de búsqueda.



En cuanto a las restricciones, los interesados podrán subir un máximo de 10 fotos y deberán responder 20 preguntas para tener datos sobre su personalidad. Para evitar el acoso sólo se podrá enviar de una pregunta a la vez y no será posible mandar fotos, enlaces o audios. Para llevar a cabo este tipo de acciones habrá que intercambiar teléfonos o bien optar por otro servicio de mensajería.

Las sugerencias de personas ?que se restringen a un radio de 100 kilómetros- no son azarosas y están basadas en un cóctel de preferencias, intereses y acciones, empujados por un sistema de inteligencia artificial que ayuda a vincular a personas que comparten intereses en común.

“Más de 200 millones de personas han definido su situación sentimental en Facebook como ‘solteros’. Vemos esto como una oportunidad increíble de continuar ayudando a la gente a construir relaciones significativas. Nuestro objetivo es hacer de la red social el mejor lugar para comenzar una relación online”, dijo Charmaine Hung, Gerente de Producto de Facebook Dating.

Una de las funciones más interesantes es la que permite integrar la aplicación a los Grupos de eventos en Facebook. Por ejemplo, si uno está suscripto al grupo Lollapalooza, podrá saber de antemano que personas asistirán y arreglar una cita en el propio recital con aquella que le guste.

Esta aplicación, apta para mayores de 18 años, que sólo se podrá consultar desde el móvil, será liberada gradualmente a partir del 28 de marzo para usuarios de Android e iOS en Argentina y México. Los únicos países en los que actualmente también está disponible son Colombia, Canadá y Tailandia. De momento, el servicio es gratuito, pero no se descarta la creación de cuentas premium en un futuro.

Clarín.

