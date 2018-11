//Estudiante secundario encontró costoso celular, buscó a su dueña y lo devolvió

Destacable gesto en Concordia

El adolescente se puso en contacto con la dueña del aparato y se lo devolvió antes de ingresar a la escuela en Concordia. “Renato es un ejemplo para los jóvenes. Es un gesto realmente destacable”, dijo la mujer

Un destacable gesto trascendió este miércoles en las redes sociales y muchos celebraron la actitud del joven protagonista de la historia, supo Elonce. Se trata de Renato, un joven que encontró un celular en una calle de Concordia y buscó a su dueña para devolver el costoso aparato: un celular Iphone, recientemente adquirido por su dueña.

“Mi hermana perdió el celular y este muchacho llamado Renato, estudiante de la escuela Comercio Nº2 de Concordia, lo encontró, la buscó y se lo devolvió”, contó Judith en las redes sociales y agregó: “muchos dirán que hizo lo que debió hacer… Sí, así es, pero también es bueno reconocer los buenos gestos como manera de decir gracias“, relató la hermana Érica Abreu, la dueña del celular extraviado.

“Te da esperanza”

Así trascendió el gesto en las redes y esta mañana, Elonce se contactó con Érica Abreu, para conocer los detalles de lo sucedido en Concordia. La dueña del flamante Iphone, destacó la actitud de Renato, el estudiante secundario de la escuela Comercio Nº2 de Concordia que le devolvió su celular. “Habiendo tanta mala onda, una noticia así tan positiva es como que te da esperanza”, afirmó la mujer.

“Yo salía del trabajo y se me cayó el celular del bolsillo. Volví a la oficina y revisé todo pero no lo encontraba. Ya lo daba por perdido, así que iba a llamar con el teléfono de una amiga, para darlo de baja, porque en el celular tenía mi documento y la información de las tarjetas de crédito y débito. Además de los correos abiertos”, contó Érica a Elonce sobre cómo extravió el celular.

Devolverlo antes de clase

Sin embargo, Érica decidió volver a llamar por última vez a su línea, para ver si alguien la atendía.

“Así que llamé y me atendió un chico”, dijo la mujer y relató parte del diálogo con Renato:

“Señora yo tengo su teléfono, lo encontré en tal lugar. La busqué por Facebook pero no la encontró. Yo entro a las 16 a la escuela, si quiere la espero en calle 3 de Febrero y se lo devuelvo”, eso fue lo que me dijo el chico”, contó a Elonce.

“Así que me acerqué al lugar y me lo devolvió. No se trataba del teléfono, si bien es un Iphone nuevo y de alta gama. Pero tenía toda la información de las tarjetas y toda la información personal”, dijo Érica en relación a la suerte de recuperar su teléfono móvil en Concordia.

Destacable gesto

Finalmente, la mujer se refirió a la difusión del destacable gesto del joven estudiante secundario que devolvió el celular hallado en la calle. En diálogo con Elonce, Érica contó: “mandé la foto al grupo de Whatsapp de mi familia y mi hermana, lo subió a Facebook, para destacar la actitud del chico y que se conozca, porque Renato es un ejemplo para los jóvenes. Es un gesto realmente destacable”, afirmó.

“Quedamos en contacto por cualquier ayuda que pudiera darle, porque la familia de Renato es de Santa Fe y hace poco que están en Concordia”, contó Érica.Elonce.com.

