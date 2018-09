Recientemente separada, la modelo Macarena Lemos se refirió a su presente profesional, a su sueño de conducir un programa propio y a qué debe tener el hombre que quiera conquistarla, entre otras cosas.

Macarena Lemos se recibió de martillera pública y combina las dos actividades. “Cuando me contratan como modelo también ofrezco mis servicios”, explicó. Tras dejar “Combate” hace un año, la modelo apunta a conducir su propio programa de entretenimientos.

Confesó que se separó luego de un año y medio de relación. “Tenía una vida de reina y a mi novio lo estafaron y quedé en quiebra. Por suerte, gracias a la ayuda de mis amigos me pude estabilizar”, confesó.

“Estoy separada, soltera, sin ningún compromiso y bastante codiciada, pero mi corazón no lo tiene nadie. Corté hace un mes, necesito por lo menos estar un año soltera. Con mis amigas somos como ‘Las Chicas Superpoderosas’, me siento en mi mejor momento”, se definió sobre su situación sentimental.

“Me escriben de todos lados, pero yo tengo 27 años, ahora quiero alguien de 40 para arriba, no quiero más un chico joven. A los 30 quiero ser mamá y me gustaría tener cuatro hijos”, afirmó.

“Estoy implementando la vida sana, voy mucho al gimnasio y tengo un personal trainer. No fumo, tomo poco alcohol, camino todos los fines de semana y hago mucho spinning”, comentó sobre sus secretos a la hora de tener un cuerpo perfecto.

“Lo tengo que admirar y no me tiene que mentir, me parece que primero no me tiene que mentir y después lo tengo que admirar”, explicó con respecto a las cualidades que debe tener el hombre que desee conquistarla.

“Soy amiga de todos mis ex, para mí eso de hacer leña del árbol caído no va”, sorprendió la escultural rubia. Sin embargo, enseguida aclaró entre risas que “no volvería con ninguno”.

“Quien nos traicionó fue alguien conocido y eso duele. Pudo haber sido peor, yo soy una figura pública, por suerte pude recuperarme y salir adelante”, concluyó.