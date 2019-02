//Estiman que la suba del gas sería “del 20% para los próximos seis meses”

Lo calculan desde Enargas

El presidente de Redengas no dio crédito al trascendido que indica que el aumento será del 35%, y señaló que la expectativa del Enargas “es que la suba sea en el orden del 20% entre los meses de abril y fines de septiembre”, estimó.

La tarifa del gas se desglosa entre el precio del suministro a boca de pozo, el costo del transporte, el precio de distribución y los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Suele suceder que en las audiencias se traten por separado, pero en la última se logró que todos los ítems se abordaran en forma conjunta.

La novedad de este año respecto del precio del gas es que va a cambiar el mecanismo de contratación, que se hará mediante una subasta que tendrá lugar la semana que viene a través del Mercado Electrónico de Gas SA. Se trata de un operador que funciona bajo la órbita de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en donde las empresas tienen que exponer la cantidad de gas que necesitan, expresado en cantidades máximas por día y por mes.

“En función de eso se va a obtener el precio del gas por cuenca y por período”, confirmó a Uno el presidente de Redengas, Alberto Gutiérrez. El empresario adelantó que a partir de trascendidos el costo del servicio “va a seguir siendo en dólares, como es en dólar el precio de la soja, como es el precio del acero.

Porque es un commodity

Lo que varía es el tipo de cambio al que se calcula: el semestre de invierno el tipo de cambio del 15 de marzo y para el semestre de verano el tipo de cambio del 15 de septiembre. Y queda fijo por esos seis meses, o sea que el riesgo de cambio es del productor”, consignó. Con respecto a la tarifa de transporte y a la tarifa de distribución, que representan un porcentaje de la boleta que le llega al usuario, “se estableció que semestralmente se va a adecuar el precio mediante el ajuste por el Índice de Precios Mayorista (IPIM)”.

Según Gutiérrez esa revisión no se aplicó en “la tarifa de verano porque daba muy alto y se hizo un promedio del coeficiente de variación salarial, el índice de la construcción e IPIM. Con eso el Estado bajó el ajuste de la tarifa de transporte y de la tarifa de distribución”.

El aumento estimado

El empresario no le dio crédito al trascendido que indica que el incremento será del 35%, y en cambio señaló que la expectativa dentro del Enargas “es que la suba sea en el orden del 20% para los próximos seis meses, es decir entre abril y fines de septiembre” y esta apreciación la fundamentó diciendo que “el dólar no va a variar mucho, viene estable, con las liquidaciones de la cosecha, están liberando otro tramo del acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI). El precio del gas no va a variar mucho de lo que quedó del valor del verano. Va a estar en el orden de los 3,96 dólares el millón de BTU”.

La referencia del titular de la distribuidora remite al precio que tendrá el gas en boca de pozo y refuta a la vez el valor que había estimado el defensor del Pueblo de Paraná, en el orden de 5,26 dólares por millón de BTU.

“Ese fue el escalón de precios ascendente hasta los 7 dólares que había planteado en su momento el exministro de Energía Aranguren. Es el precio que le cuesta a la Argentina importar. Lo cual no tenía mucha razonabilidad, en no tenía mucha razonabilidad, en un mercado en el que hoy sobra gas en la Argentina. Ese precio del BTU es el que rige la tarifa de verano, entre octubre de 2018 y marzo de 2019”, consignó.

Variables de ajuste

Teniendo en cuenta estos valores ?analizó Gutiérrez? el precio del gas que representa el 60% de la boleta “no va a llegar al 15% de aumento, porque la variación del dólar ha sido muy poca y la variación del precio del gas va a ser muy poca. Si el tipo de cambio se mantiene hasta el 15 de marzo va a ser ese precio; ¿entonces qué va a variar? El componente de distribución y el de transporte, que es aproximadamente el 30% de la factura”, afirmó.

Pese a que todavía se deben definir una serie de variables, el empresario descartó que la tarifa vaya a trepar hasta un 35%. De la misma manera en función de un cálculo propio, Gutiérrez aseguró que entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019, “el aumento acumulado ha sido del 78%, siendo que la inflación acumulada ha sido mucho mayor, dijo a Diario Uno“.

Audiencia y definición

En la audiencia del 28 de febrero, la distribuidora que está autorizada a operar en el ejido urbano de la ciudad de Paraná, deberá exponer los contratos que tiene, si cumple o no con las inversiones prometidas, cuál sería el mecanismo de adecuación y los cuadros tarifarios. “Después Enargas hace una revisión de toda esa información y termina sacando los cuadros tarifarios”, completó.

La audiencia pública Una nueva audiencia pública por aumentos en la factura del gas fue convocada por Enargas; será el 28 en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines, en la provincia de Salta.

Previamente, la Defensoría del Pueblo de Paraná junto a los defensores de todo el país, pedirá a las autoridades del Enargas que no se transfiera la deuda que las distribuidoras tienen con las productoras. Fuente: (Uno).-

